Москва, 22 июня, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Как подчеркнул один из поклонников, именно этот музыкант — лицо «Нашествия», поскольку является «беззаботным, шальным, но при этом безумно умным и начитанным интеллигентом».

Elekes Andor Сергей Шнуров

Менее чем за сутки на сайт «Нашествия» поступило более 150 заявок-выдвижений, в каждой из которых не только содержалась фамилия полюбившегося музыканта, но и обоснование, почему именно он должен стать президентом «Нашествия».

В число кандидатов уже вошли Сергей Бобунец, Юрий Шевчук (ДДТ) Сергей Чиграков («Чиж & Co»), Константин Кулясов («Анимация»), Константин Кинчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента фестиваля рок-музыки «Нашествие» в 2017 году пройдут впервые за всю 17-летнюю историю фестиваля.

Голосование будет состоять из трёх этапов.

Во время первого, который стартовал вечером 21 июня и завершится 25 июня, любой желающий может выдвинуть своего любимого музыканта для предварительного отбора кандидатов.

Второй этап (с 26 июня по 2 июля) включает в себя предварительный отбор. В нём примут участие все кандидаты, которых выдвинут на сайте «Нашествия». В ходе интернет-голосования будет отобрано 10 человек, за которых отдадут наибольшее количество голосов в этом музыкальном праймериз.

Третий этап пройдёт на поле «Нашествия"с 7 по 9 июля. Это будут уже прямые выборы президента «Нашествия» с самыми настоящими бюллетенями для голосования, избирательными урнами и прочей атрибутикой настоящих выборов.

За ходом голосования будет следить Центральная избирательная комиссия и лично её председатель Элла Памфилова, которая и объявит победителя со сцены «Нашествия» в воскресенье, 9 июля 2017 года.

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