Кампала, 22 июня, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Европейский союз предложил €85 млн ($94,89 млн) в рамках финансирования гуманитарных операций по оказанию помощи беженцам, прибывающим в Уганду из соседнего Южного Судана, 22 июня сообщает Reuters.

Уганда

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«Многие беженцы покинули Южный Судан из-за вооруженного конфликта, они пытаются найти убежище от насилия, ненависти и голода. Деятельность Уганды, оказывающей помощь перемещенным лицам, является примером не только для всего региона, но и для всего мира», — говорится в заявлении Управления Гуманитарными Проектами Европейского союза.

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Напомним, в Уганде проживают около 1,3 млн беженцев, 950 тыс. из них прибыли из Южного Судана после начала гражданской войны.

В мае из-за сокращения финансирования Всемирная продовольственная программа ООН уменьшила ежемесячный паек для беженцев из Южного Судана, размещенных на территории Уганды. Не хватает около $2 млрд, чтобы полностью покрыть расходы, связанные с гуманитарными операциями в Уганде.