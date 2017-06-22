Москва, 22 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Иллюзорные попытки санкционного давления на Россию подвергают сильному риску весь комплекс отношений РФ и США, и так испытывающих сложности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Вашингтон, 10 мая 2017 года

При обсуждении перспектив российско-американского диалога Сергей Лавров указал Рексу Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, в очередной раз предпринятых Вашингтоном 20 июня.

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные действия подвергают весь комплекс российско-американских отношений риску ещё большего ухудшения.

Сергей Лавров напомнил собеседнику, что в этой ситуации российская сторона была вынуждена отложить намеченную на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Теперь в Москве ожидают ответа на переданные ранее Вашингтону российские предложения по нормализации двусторонних отношений.

Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание Рекса Тиллерсона на действия возглавляемой США коалиции, нарушающей нормы международного права и суверенитет Сирийской арабской республики.