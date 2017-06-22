Красногорск, 22 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Сообщается, что на сегодняшний день Росприроднадзор видит все основания для приостановки деятельности свалки «Кучино» и дальнейшего отзыва у него лицензии через суд либо другие юридически корректные способы прекращения деятельности.

Mos.ru Свалка

На данный момент Минприроды ставит в приоритет прекращение приема отходов на полигоне, чтобы новые отходы туда не завозились. Это будет сделано в кратчайшие сроки, заверили в министерстве.

Кроме того в Минприроды пояснили, что есть несколько вариантов решения проблемы Кучинской свалки.

Первая — это исключение полигона из реестра отходов. В этом случае на свалку нельзя будет вывозить мусор.

Второй вариант — отзыв лицензии, который может быть произведен через суд.

Кроме того, есть вариант административной приостановки деятельности полигона.

Напомним, проблема полигона «Кучино» была поднята в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Местные жители пожаловались главе государства, что жить в непосредственной близости от свали просто невыносимо.

Свалка «Кучино» была создана в далеком 1964 году на месте глиняного карьера рядом с деревней Фенино. Со временем карьер был полностью завален мусором и свалка превратилась в огромный курган отходов, который постоянно разрастался вширь. На данный момент высота мусорного террикона превышает 10-этажный дом. Рядом со свалкой есть несколько прудов-отстойников, в которые стекает отравленная атмосферная влага, прошедшая через мусорный курган. В ветреную погоду зловоние распространяется не несколько километров от свалки.

В итоге, многоэтажные жилые дома стоят всего в километре от гигантской свалки, а деревня Фенино вообще в 200 метрах.

Общая площадь свалки составляет более 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов.