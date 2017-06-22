Кемерово, 22 июня, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В День памяти и скорби, 22 июня, памятные мероприятия прошли во многих кемеровских городах и населенных пунктах.

Администрация Кемеровской области Кузбассовцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Центральное же из них, как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, состоялось в городе Кемерове на Аллее Героев у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Здесь прошел митинг.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла и искалечила жизни миллионов наших сограждан, оставила незаживающий след в сердцах следующих поколений. Потери нашей страны в борьбе с германским фашизмом были огромны и невосполнимы, но наш народ выстоял и победил, защитив свою свободу и независимость», — было сказано на его открытии.

На Аллее Героев сегодня звучали песни о Великой Отечественной войне, хорошо знакомые людям старшего поколения: «Землянка», «Темная ночь», «Нам нужна одна Победа», «Соловьи», «Поклонимся великим тем годам». А сегодня их услышали и все, кто пришел сегодня на памятное мероприятие, в том числе юнармейцы Поста №1.

Среди участников митинга также были ветераны войны и военной службы, труженики тыла, ветераны боевых действий, представители власти и силовых структур.

Память воинов собравшиеся почтили минутой молчания. А потом прозвучали три ружейных залпа. И завершил мероприятие марш военных расчетов. Сопровождал парад духовой оркестр МЧС.

«Эта ночь, как штыковая рана, на века мне сердце обожгла» — с этих слов началось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Памяти и скорби, в Новокузнецке. Сотни новокузнечан пришли сегодня, 22 июня, к мемориальному комплексу Бульвара героев.

«Война не пощадила никого. Горе не обошло ни одну семью. 64 тысячи новокузнечан ушли защищать Родину, 14 тыс. из них полегли на полях сражений. Вечная слава и вечный покой павшим героям. Низкий поклон за мирное небо!» — сказал глава города Сергей Кузнецов и предложил почтить память не вернувшихся с войны минутой молчания.

А участник Великой Отечественной войны Иван Рогинцев, защищавший Ленинград и дошедший до самого Берлина, спустя 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны, признался, что до сих пор его душа трепещет и наполняется переживаниями от пережитого.

«Отгремела война, свой кровавый собрав урожай. Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито. Время мчится вперёд, время к новым спешит рубежам. Но никто не забыт и ничто не забыто!», — такими строками завершил своё выступление герой войны.

Жители Новокузнецка также присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти» — сотни свечей зажглись в этот день на мемориальном комплексе бульвара Героев как символ бессмертия павших в годы Великой Отечественной войны и благодарной памяти потомков.

А в Анжеро-Судженскепамятная акция была организована на площади центрального парка. Там школьники выстроились в форме сердца и отпустили в небо свыше 200 алых шаров.

В десяти сельских поселениях Прокопьевского районасостоялись митинги. Кроме того, в библиотеках были организованы книжные выставки, посвящённые событиям 1941 года. Для детей на центральных площадях сельских поселений были проведены конкурсы рисунков на асфальте «Нам нужен мир!». Жители района также приняли участие в акции «Свеча памяти».В п. Промышленнаякузбассовцы собрались в Сквере воинской славы. После возложения цветов и минуты молчания в небо были запущены воздушные шары, а школьники исполнили песни «Журавли» и «Обелиск».В Прокопьевске состоялось открытие памятника бойцам, погибшим при исполнении служебного долга в локальных войнах. В п. Безлесный Яйского района был открыт обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны. На мемориальной плите написаны имена 102 бойцов, не вернувшихся с полей сражений. В Берёзовском состоялась презентация книги «Военная биография», в которой собраны биографии тружеников тыла, детей войны, которые в настоящее время проживают в Березовском.

Отметим, что только по данным военкоматов Кемеровской области, более 330 тысяч воинов из Кузбасса сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Фактически же воевало гораздо больше.

Первыми Героями Советского Союза стали воины, сражавшиеся в оборонительных боях 1941−1942 годов. В ноябре 1941 года у знаменитого Бородино геройски сражалась 32-я стрелковая дивизия под командованием новокузнечанина Виктора Полосухина. Он пал геройской смертью под Москвой, и бойцы похоронили командира в городском сквере Можайска.

27 января 1944 года войска освободили Ленинград от фашистской блокады, длившейся 900 дней. 376-я Кузбасская дивизия внесла свой существенный вклад в разгром гитлеровских полчищ под Ленинградом и 300 лучших воинов были удостоены высоких правительственных наград. В битве за Ленинград принимал участие и Кемеровский полк.

За мужество и героизм при освобождении города Пскова 376-я Кузбасская дивизия получила имя древнего русского города, и стала называться «Псковской».

Многие кузбассовцы стали героями и в наступательных боях. Всего за героические подвиги в борьбе с врагом Героями Советского Союза стали 246 участников Великой Отечественной войны из Кузбасса. Были среди них летчики, танкисты, саперы, разведчики, артиллеристы, санитары, моряки.

Примером мужества и отваги, бесстрашия и ненависти к врагу является воинский подвиг прокопчанина Василия Мартехова, прославленного танкиста.

Не вернулись с войны более 120 тыс. кузбассовцев. В память о них воздвигнуты обелиски во многих городах и селах Кемеровской области и общий памятник на набережной реки Томи в областном центре.

В годы войны Кузбасс был главным поставщиком угля и металла. Из стали, выплавленной кузнецкими металлургами, было изготовлено 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов. В 1941 году в Кемеровскую область из оккупированных районов было эвакуировано оборудование 71 предприятия, большинство из которых так и остались в регионе.