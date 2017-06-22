Москва, 22 июня, 2017, 20:20 — ИА Регнум. В рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» в июле в постоянном режиме стартует мониторинг качества работы поликлиник, а с августа в его состав будут включены школы и детские сады. Об этом сообщили эксперты Народного фронта на заседании Центрального штаба ОНФ в четверг, 22 июня, в работе которого принимала участие уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сегодня мы обсуждали очень важную для многих тему — это качество услуг, оказываемых в социальных учреждениях. Это важно для наших семей и детей. Мне самой приятно находиться здесь, потому что я принимала активное участие в деятельности Общероссийского народного фронта в том числе и в той сфере, которая обсуждалась сегодня. Также одной из моих задач, которую хотелось бы решить, является взаимодействие ОНФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в деле защиты прав детей», — отметила Анна Кузнецова.

В ходе заседания члены Центрального штаба ОНФ обсудили реализацию проекта «Народная оценка качества», направленного на формирование работающего механизма влияния граждан на качество работы больниц, поликлиник, учреждений образования и социальной защиты. Эксперты Народного фронта уже провели первые выездные рейды по поликлиникам шести регионов — Вологодской, Челябинской, Пензенской, Курганской, Омской и Нижегородской областей. Рейды экспертов продемонстрировали схожие проблемы в большинстве медучреждений.

«Посетители поликлиник жаловались нашим активистам, что талончики на посещение врача-специалиста иногда приходится ждать месяцами, а в процедурных кабинетах требуют приходить со своими шприцами и перевязочными материалами. Людей часто не устраивают плохая работа регистратуры и невнимательность медперсонала, теснота и духота в коридорах, где приходится стоять в очереди на прием к врачам», — рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества», директор Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Он отметил, что для исправления большинства проблем, на которые жалуются посетители поликлиник не нужны значительные средства, а требуется прежде всего грамотная организация работы со стороны главного врача. Например, значительного сокращения очередей можно достичь проведением по субботам централизованного приема узких специалистов одного профиля.

Эксперты сообщили, что уже в июле в рамках проекта «Народная оценка качества» активисты ОНФ начнут в постоянном режиме осуществлять мониторинг качества работы поликлиник, а с августа включат в его состав школы и детские сады. Также будет составлен перечень наиболее успешных управленческих практик, которые в дальнейшем будут тиражироваться для повышения качества работы организаций социальной сферы в регионах.

Напомним, на первом этапе реализации проекта эксперты ОНФ провели мониторинг существующей системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Проведенные активистами ОНФ в марте-апреле 2017 г. опросы 14 тыс. человек из 85 регионов о качестве работы 1252 организаций социальной сферы выявили многочисленные случаи несоответствия официальных оценок, представленных на сайтах учреждений, мнению людей.

«Мониторинг ОНФ показал, что в большинстве случаев оценки, формируемые системой, необъективны и, самое главное, не отражают мнение граждан. Почти половина прошедших оценку организаций не имеет рекомендаций по повышению качества работы, а 37% — это и вовсе формальные рекомендации, написанные под копирку», — пояснил член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Он также добавил, что результаты мониторинга за внедрением системы НОК и предложения по ее совершенствованию были представлены президенту России, лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру Путину 4 мая 2017 года на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Глава государства согласился с выводами доклада, в результате все предложения активистов ОНФ по исправлению ситуации нашли отражение в более чем трети поручениях, данных правительству РФ.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, проект ОНФ «Народная оценка качества» начал работу в марте 2017 года. Он направлен на улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы посредством создания механизма личного участия граждан в оценке, на развитие общественного контроля и тиражирование лучших управленческих практик.

На сайте narocenka.ru каждый неравнодушный человек может выразить свое мнение о качестве работы поликлиники, детского сада и других организаций социальной сферы. Все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации будут проверены активистами ОНФ, а выявленные недостатки в качестве работы взяты на контроль.

Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, а также реестр лучших управленческих практик в социальной сфере.