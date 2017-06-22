Донецк, 22 июня, 2017, 20:09 — ИА Регнум. 21 июня напряженная военная обстановка сохранялась на Донецком и Луганском направлениях. Противоборствующие стороны применяли артиллерию калибров 152 и 122 мм, минометы, танки, БМП и стрелковое вооружение. Данную информацию сегодня, 22 июня, подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

В частности, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР заявил, что за прошедшие сутки киевские силовики 41 раз нарушили режим прекращения огня:

«На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил двадцать восемь артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 61 снаряд калибра 122 мм, двадцать пять танковых снарядов, 49 мин калибра 82 мм и 44 мины калибра 120 мм. На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил шесть мин калибра 82 мм. На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Крутая Балка, ул. Октябрьская, 22, сгорел частный дом, в Александровке сгорели 3 дома по адресам: ул. Челюскинцев, 7а, ул. Шевченко, 5, ул. Шевченко, 7. В Зайцево, ул. Брусилова, 2 — повреждены кровля, стены и забор».

По словам Басурина, ремонтные бригады ДНР восстанавливают электроснабжение станции первого подъема Южнодонбасского водовода:

«Кроме того, после обстрелов противником района населенного пункта Васильевка были перебиты ЛЭП, в результате чего станция первого подъема Южнодонбасского водовода переведена на использование резервных источников. В данный момент ведутся восстановительные работы. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК. Отмечаем, что огонь противником из запрещенных средств вооружения, в том числе с применением артиллерии калибра 152 мм усилился с момента озвучивания в Минске договоренности о прекращении огня с 00:00 часов 24 июня. Для украинской стороны стало традицией успеть выпустить весь свой арсенал боеприпасов по мирным населенным пунктам с момента озвучивания соглашения и до момента наступления перемирия, как это произошло вчера, несмотря работу в ДНР заместителя главы ОБСЕ в Украине Александра Хуга».

Басурин сообщил, что украинская сторона продолжает обстреливать жилые районы подконтрольных ей территорий:

«В частности, сегодня нашей разведкой зафиксировано перемещение боевиков ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из района Авдеевки в район Марьинки. Затем стало известно от местных жителей о том, что эти боевики около 11:00 произвели минометный обстрел жилых районов населенного пункта Марьинка, в результате которого пострадала мирная жительница. Просим местных жителей подконтрольных украинским властям территорий и впредь сообщать нам о передислокации военных преступников, а также о фактах их обстрелов жилых районов населенных пунктов. Важно отметить, что наши подразделения не открывают огонь и соблюдают Минские договоренности, даже если украинская сторона пытается спровоцировать ВС ДНР на ответные обстрелы».

В НМ ДНР отметили, что украинские силовики продолжают стягивать на Донбасс тяжелые вооружения: «Так, в районе населенного пункта Новгородское, 6 км до линии соприкосновения, отмечено местонахождение трех единиц БГ Д-30. В Семеновке, 17 км до линии соприкосновения, отмечено прибытие четырех единиц «Гиацинт-Б».

Басурин проинформировал, что разведка ДНР установила факты хищения имущества в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ: «28 бригада ВСУ заменила 30-ю бригаду на Мариупольском направлении. В частности, 20 июня представителями тыла 28 бригады при распределении и передаче продовольствия подразделениям 1 батальона было похищено 15 тонн продуктов, а затем сбыто по ранее наработанным офицерами тыла 30-й бригады каналам. Это те продукты, которые должны были поступить на передовые позиции».

Официальный представитель Народной милиции ЛНР отметил, что 21 июня украинские войска шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям армии ЛНР более 40 боеприпасов. «Всего по территории республики было выпущено 44 мины и снаряда», — уточнил Марочко.

Он рассказал, что один военнослужащий ВСУ совершил суицид, находясь на наблюдательном посту. По его данным, группа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) прибыла в одну из бригад ВСУ для проверки случаев суицида и дезертирства среди бойцов. «В связи с низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ неуклонно растет число правонарушений и преступлений. В связи с увеличением случаев употребления алкоголя и наркотических веществ, выросло количество суицидов и дезертирства среди личного состава 1 батальона 24-й бригады», — рассказал Марочко.

Спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» заявил, что за прошедшие сутки в зоне «АТО» вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое солдат получили ранения и травмы. Он сообщил, что в Новоайдарском районе (Луганское направление) войска ЛНР «совершили два артиллерийских обстрела по передовым позициям украинских войск». По его словам, после 19:00 на Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе, где противник трижды применял минометы и вел огонь из легкого вооружения. Всего ВС ЛНР совершили 13 обстрелов, из них пять — из тяжелого вооружения.

Полковник отметил, что на Донецком направлении войска ДНР в основном нарушали режим тишины после 19:00 на участке фронта Каменка — Авдеевка — Опытное — Пески. При этом дважды были применены танки и один раз БМП. «Также один обстрел произошел в Луганском на Светлодарской дуге. Он длился один час. Возле Горловки вчера (22 июня — прим. ред.) было спокойно», — заверил Мотузяник.

В то же время главы МВД Украины Арсен Аваков в своей статье «Стратегия гибридного мира» для «Украинской правды» рассказал, что на Украине на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников «АТО». «По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий», — говорится в статье.

Аваков напомнил, что общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам — 90−95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы. При этом у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».