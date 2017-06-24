Анкара, 24 июня, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Отношения Турции и США переживают не лучшие времена. При этом Эрдоган не только поддерживает Катар, но и выступает против некоторых из стран Персидского залива, которые состоят в лучших отношениях с администрацией Белого Дома. О том, как могут развиваться события, если Эрдоган продолжит гнуть свою линию, пишет постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ситуация с Катаром заставляет вспомнить госпереворот в Египте и ту поддержку, которую Эрдоган оказывал кандидату от «Братье-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За время, которого прошло с тех событий, отношения Турции со многими странами сильно ослабли. Из лидера игры Турция успела стать тем, кто чужой игре мешает. Даже намерение отправить в Катар турецкие войска и самолеты выглядит как повышение давления, а с точки зрения Вашингтона — это неправильный шаг (притом, что Вашингтон сам договорился с Катаром о поставке истребителей, но это уже не игра Эрдогана), способный внести еще больше негатива в отношения.

Тем временем ряд стран, а именно ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия заявили о нахождении в Катаре 59 человек и 12 организаций, «связанных с терроризмом». На фоне этого тем больше против Эрдогана работают сообщения в саудовских и египетских СМИ о прошедшей на турецкой территории встрече турецких и катарских участников «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причем во встрече принимали участие высшие чины партии «Справедливость и развитие». Итогом встречи (по сообщениям СМИ) стало решение об отправке в свои страны представителей упомянутой организации из Турции, Судана, Малайзии и Англии, которые базируются в Катаре, что поможет облегчить давление на эту страну.

Впрочем, пока верхи выясняют отношения, турецкие граждане открывают для себя новые горизонты. Так, с 1 июня граждане Турции и Украины могут путешествовать друг к другу при наличии удостоверения личности. Причем как только была обнародована информация о соглашении между двумя странами о возможности въезда на Украину без заграничных паспортов, число продаваемых на Украину билетов возросло в несколько раз.

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