Париж, 24 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Фашизм прочно ассоциируется с совершенно конкретными странами, однако есть основания назвать его родиной Францию. Все началось довольно давно — в 70-х годах XIX века, после франко-прусской войны. Именно тогда во Франции начал набирать вес реваншизм старой аристократии, которая, стремясь обеспечить бесконечное главенствующее положение элиты, стремилась создать новый феодализм из имеющегося капитализма. Об истоках европейского фашизма пишет постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Александр Дейнека. Осенние хляби. 1942

Организация «Аксьон франсэз» объединила под своим крылом всевозможные появившиеся за те годы лиги дворян, офицеров и интеллигенции. Произошло это в последний год XIX века. «Аксьон франсэз» использовала в качестве идейного базиса средневековый миф о «великих французских королях» — чем-то вроде теории про «истинных арийцев».

Одновременно сформировалось движение радикальных националистов, продвигавших свои идеи с расистским и социал-дарвинистским душком, причем в международном контексте. В переводе на простой язык это означало неполноценность других народов и стран, под предлогом которой эти страны и народы можно завоевать. Лидер этого движения Морис Баррес во время Первой мировой войны основал организацию ветеранов «Огненные кресты», которая стала опорой фашистского режима Виши во Франции. Похожие кресты и позже стремились к власти в стране.

Позиция же Франции относительно нацистской Германии был тем более странной. Это так и называлось — Странная война, то есть такая, в которой не ведутся боевые действия и не оказывается сопротивление врагу, захватывающему одну страну за другой. А всего через 15 дней после того, как французские войска вошли в Бельгию, где планировалось дать бой нацистам, французский генерал Максим Вейган (крайне одиозная фигура, коллаборационист, приговоривший к казни, в том, числе де Голля) заявил, что Франция должна капитулировать.

О том, как «правая» французская пропаганда объявляла борьбу с большевизмом своим «крестовым походом на СССР», читайте здесь: Европа и «крестовый поход» на Россию

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