Москва, 24 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Считается, что высокий рейтинг президента Владимира Путина обеспечивает его тактика во внешнеполитических вопросах. Реакция, впрочем, на эту политику прямо противоположна у наших «западных партнеров», о которых в фильме Стоуна президент сказал, что называет их так потому, что диалог должен быть продолжен. Как реагируют «партнеры», какие дают российскому президенту имена и какой образ России создают, пишет доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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Некоторые из эпитетов особенно резонансы в силу своей как наглости, так и уровня клеветы и банальной исторической неадекватности. К числу подобных высказываний относится, например, заявление спекулянта и пропагандиста Джорджа Сороса, который обратился к народам России, Европы и всего остального мира с пафосным призывом не стоять в стороне и высказать свое мнение, которое «могло бы убедить Владимира Путина покончить с его гнусными преступлениями против человечности».

Ладно, Сорос не является официально государственным деятелем, обратимся к официальным. Например, к Хилари Клинтон, которая позволила себе сравнение Путина ни больше, ни меньше, как с Гитлером. И это — не просто рупор пропаганды, не представитель когорты «интернет-троллей», это — бывший госсекретарь США и бывший же кандидат на пост президента данной страны. Причем ее выражение не прошло без следа, его подхватили много где в мире. А уж ставить в один ряд по принципу антидемократизма Путина, Синдзо Абэ и Дональда Трампа, называя их вместе «осью элит» по аналогии с нацистско-фашистскими «странами оси» периода Второй мировой, это совершенный беспредел.

О разных оценках президента Путина и о должной реакции на них читайте здесь: Кто загоняет нашу страну в «ось зла»?

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