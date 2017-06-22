Донецк, 22 июня, 2017, 19:56 — ИА Регнум. ДНР испытывает проблемы с запуском машиностроительной отрасли экономики. Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил и.о. министра промышленности и торговли республики Алексей Грановский.

Сельскохозяйственная техника

«На самом деле, состояние нашего машиностроения для меня — большая проблема. На эту отрасль всегда делаются самые большие ставки, потому что она производит готовый продукт с большой добавочной стоимостью. Одно дело продать металл в виде заготовки и совершенно другое дело — продать из этого металла готовый комбайн», — сказал Грановский.

Министр рассказал, что после ввода внешнего республиканского управления машиностроительные предприятия ДНР осталась без проектной и технической документации. «Во-первых, те собственники, которые бросили свои заводы, а именно Горловский и Донецкий машиностроительные заводы, вывезли всю техническую документацию. Во-вторых, весь технический персонал и менеджмент не находились на предприятиях. (…) Грубо говоря, рабочим на завод спускались чертежи, по которым изготавливалась техника. (…) Наша задача — чтобы конструкторы разработали все чертежи, всю документацию, наладить рынок сбыта», — рассказал Грановский.

По его словам, предприятия ДНР также должны наладить гарантийное обслуживание техники. «Кроме того, мы должны дать сертификат на данный продукт и самое главное его обслужить. К примеру, чтобы продать проходческий комбайн в Россию мы должны обеспечить его сервис. Не просто продать и забыть. А если комбайн сломался, мы должны приехать и отремонтировать его. На самом деле есть масса проблем, но мы эти проблемы потихоньку решаем», — пояснил Грановский.

Министр прогнозирует, что машиностроительная отрасль ДНР сможет обеспечить потребности внутреннего рынка: «Есть вопросы, где нам надо переквалифицировать и перепрофилировать производство. Мы, конечно, это будем делать. Буквально три дня назад нам с министром угольной отрасли глава ДНР (Александр Захарченко — ред. ИА REGNUM ) поставил задачу — полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка нашей продукцией. Часть сырья и материалов, которые нам необходимы, мы не можем произвести на территории нашей республики. Ведутся закупки за пределами (республики — ред. ИА REGNUM ). (…) Будем нашу продукцию поставлять на наши угольные шахты и объединения».

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2017 года министерство угля и энергетики ДНР переводит госпредприятия угольной отрасли на двухдневную рабочую неделю. В то же время с 15 июня полностью прекратила работу шахта «Комсомолец Донбасса» (ранее входила в состав частного энергохолдинга ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова). Новое республиканское управление отправило всех шахтеров шахты «Комсомолец Донбасса» (до 5 тысяч человек) в бесплатные отпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года власти ДНР и ЛНР потребовали, чтобы собственники предприятий перевели свои активы в правовое поле республик и начали официально платить налоги и сборы. В противном случае главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обещали ввести на предприятиях республиканское управление. Всего за март 2017 года ДНР и ЛНР ввели республиканское управление на более 100 частных и государственных предприятиях.

Напомним, в марте 2017 года глава ДНР Захарченко обещал, что переходной период в экономике ДНР, связанный с вводом республиканских администраций «займет от двух до трех месяцев». При этом он обещал сохранить прежние оклады всем рабочим национализированных предприятий. «После окончательного экономического и уже транспортного отмежевания Украины от республик Донбасса мы стали полностью автономны от экономики Украины. Республики Донбасса обрели полную экономическую независимость», — сказал Захарченко 17 марта в Ялте.