Ереван, 24 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения (ПУ ФСБ РФ в Армении) празднует день рождения. О том, как служба российских пограничников способствует дружбе, взаимопониманию и безопасности двух стран, а также с чьей стороны эта дружба встречает явное неудовольствие, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

ru.wikipedia.org Флаг Пограничных войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

В связи со знаменательной датой пресс-служба ПУ ФСБ РФ в Армении распространила заявление-справку, в которой говорится следующее: «Охрана государственной границы Армении российскими пограничниками насчитывает более 150 лет — со времен вхождения Восточной Армении в состав Российской Империи в 1828 году. Ничего необычного в этой справке нет, отображенные в ней цифры пресеченных российскими пограничниками нарушений пограничного режима, задержаний нарушителей и прочих успехов погранслужбы явно свидетельствуют в пользу такого сотрудничества России и Армении.

Но нашлись армянские СМИ, которые использовали это заявление в качестве информационного повода для всякого рода злопыхательских обвинений. Так, например, отметился в этом ключе оппозиционный портал lragir. am, сообщения которого были подхвачены азербайджанскими СМИ. В упрек русским пограничникам ставилось и подчеркивание имперского периода, и отсутствие защиты армян во время турецкого геноцида.

Обвинения совершенно несуразные. Геноцид армян в Османской империи осуществлялся вне зоны контроля российской Кавказской Армии и проходил на территории Османской империи. А защита российскими пограничниками именно того участка армянской границы, который соприкасается с Ираном и Турцией, имеет важные исторические причины. Какие же потенциальные угрозы отражает присутствие российских пограничников?

Читайте подробности в статье: Кто выступает против российских пограничников в Армении?

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