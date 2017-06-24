От халифата к пиратской базе и обратно. Исторический путь Катара
Москва, 24 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. История Катара может дать понимание того, почему так причудливо складываются отношения между странами ближневосточного региона. Какое отношение древние и более близкие к нашему времени исторические коллизии имеют к разворачивающемуся в последние дни кризису вокруг Катара, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.
Долгое время быв одной из провинций арабского халифата, Катар, начал обретать собственный путь после разрушения, причиненного ордами монголов, крестовыми походами европейцев и вторжением с севера тюркских племен. После периода раздробленности, эта территория вошла в состав собиравшей владения Османской империи, в составе которой и находилась до 1783 года, когда князья соседнего Бахрейна захватили Катар. В этом им помогли англичане, предполагавшие ослабить таким образом влияние Франции в регионе. Но по прошествии небольшого времени на Аравийском полуострове разгорается распря местных владык, к 1820-м годам принимающая такие масштабы, что Британская Ост-Индская компания заключила с шейхами прибрежной зоны договор о мире (1820 года), который был призван обезопасить торговлю с Индией.
На пиратов, успевших развернуть крупные силы в районе Катара, этот договор не произвел никакого впечатления. В 1821 году, в отместку за нападения пиратов, британский флот атаковал столицу Катара, город Доху и сжег ее в ходе бомбардировки с моря вместе с большим числом жителей. Некоторые исследователи называют такой поступок англичан беспрецедентным, но он вполне укладывается в логику действий Британской империи XIX века. При желании можно найти примеры и более жестоких расправ англичан с местным населением, даже без такого формального повода, который был предоставлен им в случае катарских пиратов.
О том, как события разворачивались дальше, читайте в статье: Катар: исторический путь в мировую политику
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