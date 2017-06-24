Москва, 24 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. История Катара может дать понимание того, почему так причудливо складываются отношения между странами ближневосточного региона. Какое отношение древние и более близкие к нашему времени исторические коллизии имеют к разворачивающемуся в последние дни кризису вокруг Катара, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Путь к власти осилит идущий»

Долгое время быв одной из провинций арабского халифата, Катар, начал обретать собственный путь после разрушения, причиненного ордами монголов, крестовыми походами европейцев и вторжением с севера тюркских племен. После периода раздробленности, эта территория вошла в состав собиравшей владения Османской империи, в составе которой и находилась до 1783 года, когда князья соседнего Бахрейна захватили Катар. В этом им помогли англичане, предполагавшие ослабить таким образом влияние Франции в регионе. Но по прошествии небольшого времени на Аравийском полуострове разгорается распря местных владык, к 1820-м годам принимающая такие масштабы, что Британская Ост-Индская компания заключила с шейхами прибрежной зоны договор о мире (1820 года), который был призван обезопасить торговлю с Индией.

На пиратов, успевших развернуть крупные силы в районе Катара, этот договор не произвел никакого впечатления. В 1821 году, в отместку за нападения пиратов, британский флот атаковал столицу Катара, город Доху и сжег ее в ходе бомбардировки с моря вместе с большим числом жителей. Некоторые исследователи называют такой поступок англичан беспрецедентным, но он вполне укладывается в логику действий Британской империи XIX века. При желании можно найти примеры и более жестоких расправ англичан с местным населением, даже без такого формального повода, который был предоставлен им в случае катарских пиратов.

О том, как события разворачивались дальше, читайте в статье: Катар: исторический путь в мировую политику

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