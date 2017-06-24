Вашингтон, 24 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Судя по наблюдаемой картине процесса модернизации американских вооруженных сил, США, несмотря на крупнейшие расходы на оборону, начинает испытывать трудности с финансированием своей армии. Какие доказательства можно привести в защиту этой точки зрения и как проблема финансирования может отразиться на будущем американской военной машины, читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Юрия Селиванова.

Armyman.info Военная техника США в Ираке

Говорить о беспрецедентности средств, направляемых Вашингтоном на поддержание своих вооруженных сил можно только не забывая о высокой стоимости американского оружия. Если же учесть этот фактор, то становится понятен тот недостаток средств, требующихся для поддержания дееспособности чудовищно раздутой военной отрасли Штатов. Об этой проблеме все чаще заявляют эксперты, учитывающие текущее состояние дел в оборонных отраслях различных стран мира. За примерами далеко ходить не надо, достаточно взять случай с новейшим американским истребителем F-35, на разработку которого потрачены сотни миллиардов долларов, но массового производства так и не предвидится.

Желая переложить нагрузку на плечи союзников, США буквально заставляют покупать новейшие модели вооружения за космические суммы даже тех, кому такие дорогостоящие системы, казалось бы, и не нужны. То, что Саудовская Аравия подписала контракт на 110 млрд. долл. на поставку американской военной техники, можно считать инвестицией в американский военпром, не давшей остановить производства. А в перспективе этот контракт, по некоторым оценкам, может разрастись и до 400 млрд. долл.

Похожая схема, хотя и в меньших масштабах, существует и по отношению к другим странам, имевщим неосторожность завязать близкое сотрудничество со Штатами в области вооружений.

Смогут ли США выбраться из ловушки повышающейся дороговизны собственных вооружений, способной в один «прекрасный» момент остановить военное производство этой страны, читайте в статье: Военно-промышленный комплекс США вступает в кризис

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