Москва, 24 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Библейские заповеди, данные Богом в виде скрижалей Завета, регулировали жизнь большой части человечества на протяжении веков. Но сейчас, как показывает простое наблюдение, все меньшее количество людей может вспомнить их целиком, не говоря уже о том, чтобы следовать им сознательно. Каков смысл 10 заповедей и как вернуть их содержание в нашу современность, рассуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Севак Мирабян.

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь (фрагмент). 1877

Готовность человека жертвовать силами и временем ради достижения какой-либо цели определяет его религиозность, традиционную, или ту, которую можно было бы назвать «атеистической». Страстная тяга к чему-либо, заставляющая людей трудится для достижения желаемого, слушать и говорить о нем, позволяет выделить, условно говоря, поклонников самых разнообразных идолов, наполняющих собой информационное пространство нашей эпохи. Если для христиан самым главным в их жизни должно быть стремление к любви и служению ближнему, понимаемое как единственный путь к Богу, то язычник, что в античные времена, что в XXI веке избирает себе «бога» по вкусу. Кому-то нравится служить богатству, кому-то силе или веселью. Даже благородные устремления к мудрости или семейному счастью могут стать идолами, если достигаются за счет пренебрежения страданиями ближнего.

Такой подход к религии исключает понимание собрания верующих как некоего «мероприятия» по проведению магических ритуалов с применением волшебных предметов. Заповеди же, переданные Богом, как раз и являются теми правилами, которые позволяют человеку отвернуться от идолов и укрепиться в следовании истинному призванию человека.

Подробности читайте в статье: Заповеди, которые мы часто забываем

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