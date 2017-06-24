Вашингтон, 24 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Недавний доклад центра Карнеги, одного из известных мировых аналитических институтов, посвященный политике США и ЕС в Закавказье, стоит рассмотреть как знаковый по отношению к изменениям западного подхода к продвижению своей политики в Армении, Грузии и Азербайджане. О том, чего достигла и что проиграла западная стратегия в Закавказье по своей собственной оценке, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Honors.nova.edu

Рассматривая проблемы региона в контексте происходящих вокруг него изменений, авторы доклада выделяют три этапа продвижения западных интересов на территории бывших советских республик Закавказья. Первый этап включает в себя временной промежуток от середины 90-х до 2003 года, когда, как говориться в самой статье, задачи сводились к предотвращению новых и купированию предыдущих национальных конфликтов, а также продвижению демократических реформ и международная интеграция.

Вопрос о практической исполнимости таких целей первого этапа обходится, хотя было бы интересно узнать мнение авторов о предлагаемых способах примирения конфликтующих в условиях одновременного «развития демократических институтов». Второй этап начался в 2003 году и был связан с «революцией роз» в Грузии. Целью этого этапа, считает центр Карнеги, было «расширение сферы охвата западных институтов на Южном Кавказе». Пятидневная война в августе 2008 года приостановила имевшее место продвижение, так же показав Западу необходимость дифференцированного подхода к проблемам различных государств Закавказья.

В докладе указывается, что остановка продвижения западных интересов в 2008 году сделала невозможным преодоление региональных конфликтов, таких как нагорно-карабахский, южно-осетинский или абхазский. Но наступление третьего этапа, связанного как с украинским, так и ближневосточным кризисами, отвлекло внимание США от проблем Закавказья. Следует ожидать наступления нового формата отношений Запада с Закавказьем, и выразится это может в ослаблении западного влияния.

К какой трансформации политики стран региона призовут такие изменения? Читайте подробности в статье: США покидают Закавказье?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Тарасова, посвященные перспективам развития ситуации на Ближнем Востоке и в Закавказье.