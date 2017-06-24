Петрозаводск, 24 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Приоритетный проект президента РФ «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018−2022 года и программа его реализации подразумевает благоустройство дворов (граждане могут подавать заявки в мэрию на конкурсной основе) и муниципальных территорий. Победивший проект получает из федерального бюджета до 2 миллионов рублей на реализацию. О ситуации с осуществлением проекта в Карелии, где в нем участвует более 80% жителей республики, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Александр Батов.

ИА Республика Карелия Гоголя, 18

Эксперты федерального ОНФ посетили Петрозаводск с целью контроля за исполнением президентской программы. То, что жители республики так активно включились в программу, эксперты оценили хорошо, как и ее первые результаты. Но как только дело дошло до конкретики, начались столкновения. Прежде всего, осмотрев в качестве примера один парк и один двор, эксперты выяснили, что мнение жителей не всегда совпадает со мнением местных властей. К примеру, власти решили облагородить городской парк фонтаном, а жители — против такой статьи расходов, с учетом того, что в городе и так есть фонтаны, на содержание которых не хватает скромного бюджета. Не лучше ли потратить эти деньги (а фонтан будет обходиться примерно в 300.000 рублей в месяц) на что-то более практичное?

Не безусловно дело обстоит и с дворами. Оказалось, что мэрия Петрозаводска обязала жильцов самостоятельно составлять проекты и сметы будущих работ по благоустройству. Это вызвало резкую реакцию федерального эксперта Светланы Калининой, которая потребовала внести в администрацию обращение с просьбой «пересмотреть свои позиции в обременении людей сметной документацией». В случае, если это не будет сделано, эксперт обещает приехать в Петрозаводск снова, уже в сопровождении министерства ЖКХ, и решать проблему с помощью данного ведомства.

Есть и другие подводные камни. Как реализовать президентскую программу и не испортить отношения между соседями, читайте здесь: Власти в Карелии поспорили с ОНФ о «Комфортной городской среде»

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