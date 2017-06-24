Киев, 24 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Оказывается, Украина привлекает множество преступников из других стран, потому что она — очень состоятельная страна. Об этом подробнейше рассказал советник главы украинского МИД Иван Варченко на телеканале «112». Министр также подчеркнул привлекающее преступников гостеприимство и отсутствие ксенофобии. Очень бы хотелось, чтобы, обладая такими выдающимися характеристиками, современная Украина привлекала бы еще и больше туристов, и, конечно, инвесторов. Ситуацию с «привлечением гостей страны» описывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Самый главный встречный вопрос к Варченко — что он подразумевает под словом «состоятельная страна». Учитывая, что Украина входит в тройку беднейших стран Европы, министр мог иметь в виду разве что конкретных ее граждан, и тогда «внезапно» проясняется, почему по остальным показателям — туризм и инвестиции — Украина провисает. Так, турпоток не растет, особенно с учетом того, что большинство «туристов» — это приезжающие навестить близких граждане России, Белоруссии и Молдавии. А тех, что могли бы поехать в гостиницы и санатории, неплохо отпугнули «в отсутствие ксенофобии» стараниями пришедшей к власти хунты. Что же касается туристов из западных стран, то остается ряд вопросов, почему они вообще должны ехать на Украину: ничего привлекательного для них там нет. Разве что низкие цены на определенный род услуг пониженной социальной ответственности.

С инвесторами тоже все негладко. Создание правового государства — необходимый шаг для привлечения инвесторов, которые, как предполагается, едут в страну, где будут вкладывать деньги и создавать рабочие места. Декларирование на словах приверженности европейским ценностям с ними, увы, не сработает.

Подробности читайте в статье: Преступники, инвесторы, туристы: кого ждет в гости МВД Украины

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