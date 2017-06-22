Деревня Мясной Бор, Новгородская область, 22 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. От мемориального комплекса, расположенного в деревне Мясной Бор Новгородской области, сегодня, 22 июня, стартовал Марш памяти, посвященный 75-летию Любанской наступательной операции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в марше примут участие около 70 подростков.

Новгородская поисковая экспедиция «Долина» Марш памяти по местам боёв Волховского фронта стартовал в Новгородской области

С оружием времён войны и в снаряжении красноармейцев они, в сопровождении реконструкторов и поисковиков, пройдут фронтовыми дорогами по местам самых кровопролитных боёв войск Волховского фронта в период января-июля 1942 года.

В марше принимает участие механизированная колона из двух танков Т-34−85 и плавающего танка Т-38, автомобилей военных лет, артиллерийских систем.

«Хочу выразить признательность организаторам Марша памяти, представителям поисковой экспедиции «Долина» за то, что сохраняете память, рассказываете молодежи о подвиге, который совершили наши солдаты», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, выступая на открытии акции.

Марш памяти проводит Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа при участии экспедиции «Долина» и поддержке правительства Новгородской области. В завершение акции будет установлен памятник «Гражданскому населению, погибшему в котле со 2-й Ударной армией».

Напомним, Любанская наступательная операция проходила с 7 января 1942 года. Её удачное проведение означало полное снятие блокады Ленинграда, освобождение Новгорода, уничтожение всех немецких войск восточнее Ленинграда — фактически речь шла о восстановлении линии фронта на начало августа 1941 года. Однако операция завершилась неудачно: советским войскам удалось лишь вклиниться в немецкую оборону в районе станции Погостье и захватить несколько плацдармов на Волхове. При этом Любанская наступательная операция оттянула на себя значительные силы немецких войск (15 дивизий, из них 6 — из западной Европы), облегчив тем самым положение защитников Ленинграда.