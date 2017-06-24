Варшава, 24 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Варшава собирается «нарушить монополию России в области поставок энергосырья». Об этом заявил уполномоченный кабинета министров Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, он провел переговоры в Вашингтоне о возможности транспортировки в Польшу сжиженного газа из США, причем данные поставки со стратегической точки зрения были бы важны и для других, помимо Польши, стран, включая государства Центральной и Восточной Европы. Концепцию в отношении поставок сжиженного газа уже в этом году обещает предъявить глава польской государственной нефтегазовой компании Петр Возняк. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Youtube.com

Вместе с тем Польша выступает за строительство норвежско-датско-польского газопровода и против российского Nord Stream 2. Более того: Варшава намерена обжаловать возможное согласие Брюсселя на строительство второй ветки российского газопровода. Поводом для подобной реакции станет «усиление зависимости ЕС от российского поставщика и противоречие принципу конкурентности на газовом рынке».

Противодействие Nord Stream 2 намерены оказывать и США, где в одобренный Сенатом законопроект о новых антииранских санкциях добавлена поправка, делающая вероятным сопротивление энергетических проектам РФ. Причина — в «пагубном воздействии» газопровода на энергетическую безопасность ЕС и на реформы энергетики на Украине.

Интересно, что власти Германии и Австрии выступили с ответным заявлением, где указали прямым текстом на то, что американцы вытесняют с европейского рынка российский природный газ в пользу своего сжиженного. Документ констатирует, что энергобезопасность ЕС — дело ЕС, а не США, а угрозы в адрес европейских государств в случае участия в Nord Stream 2 сильно портят отношения между Штатами и Европой.

Читайте подробности здесь: Поставка американского сжиженного газа в Польшу выглядит блефом

Рекомендуем другие статьи Станислава Стремидловского по общеевропейской проблематике.