Москва, 22 июня, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству намерен доработать законопроект о штрафе за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Инициатива была внесена в Госдуму заксобранием Свердловской области.

Предлагается установить административную ответственность в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах и других озелененных территориях. Полномочия по составлению протоколов о правонарушении и рассмотрению дела предлагается предоставить участковым уполномоченным полиции и сотрудникам органов местного самоуправления.

Комитетом был проведен обзор судебной практики по установлению ответственности за парковку на «газонах».

Так, если газон примыкает непосредственно к проезжей части и отвечает требованиям, предъявляемым к обочине, то он является элементом дороги и на него должны распространяться правила дорожного движения. В этом случае возбуждать и рассматривать дела об административном правонарушении должны сотрудники Госавтоинспекции. Если же газон примыкает к тротуару, то элементом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься такими правонарушениями. При этом в данном случае уже предусмотрена ответственность по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», отмечает глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

При этом рабочая группа комитету считает, что требуется уточнение некоторых понятий инициативы. Так, в федеральном законодательстве отсутствует определение понятия «газон». А понятие «озелененные территории» хоть и введено в действующее законодательство с 2009 года, но содержание этого термина до настоящего времени не раскрыто. «Такая юридическая неопределенность используемых в проекте терминов несет в себе риск неограниченного усмотрения в процессе правоприменения его положений. Этот риск необходимо исключить, доработав законопроект», — отметил Крашенинников.

Кроме того, к нарушению порядка содержания озелененных территорий и различных объектов благоустройства приводят не только проезд и стоянка транспортных средств, указанные в законопроекте, но и другие действия, такие как мойка на этих участках автомобилей, оставление бесхозных разукомплектованных машин и прочие деяния, влекущие повреждение и загрязнение территорий. Такие проблемы, в связи с ростом числа транспортных средств в городах и других населенных пунктах, стоят довольно остро и требуют более комплексного подхода, заявил Крашенинников.

В ходе заседания члены рабочей группы сошлись во мнении, что необходимо доработать законопроект.

«Необходимы меры для более полной защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, для сохранения и приумножения благоустроенных и озелененных территорий в городах и других населенных пунктах. Актуальность этого вопроса не вызывает никаких сомнений», — сказал Крашенинников.