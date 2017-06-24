Доха, 24 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Атака ряда стран против Катара не помешала США (в которых тоже говорилось о Катаре как пособнике террористов) заключить с Дохой контракт на поставку 36 американских тяжелых истребителей. Стоимость контракта — 12 млрд долларов. О причинах подобного поступка Белого Дома рассуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

U.S. Air Force Истребитель F-15

Информация о поставке Штатами Катару данных истребителей F-15QA стала известна еще в прошлом году, в связи с запросом Дохи на покупку 72 самолетов данного типа общей стоимостью более 21 млрд долларов. Цена в треть миллиарда за самолет кажется заоблачной, однако стоит учесть, что в нее входит авиационное вооружение, обучение пилотов, запчасти, сервисные и логистические услуги. Впрочем, главный вопрос даже не в цене, а в том, зачем вообще Катару понадобилось такое количество тяжелых истребителей? Ведь уже подписан другой контракт, с Францией, на поставку 24 истребителей Dassault Rafale ценой в 6,3 млрд евро и на примерно тех же условиях, что и со Штатами.

Не говорит ли данная сделка о том, что Катар остается союзником США? И какой вывод из этого должны сделать ополчившиеся на Катар страны?

Читайте подробности в статье: Почему США продают истребители F-15QA «пособнику террористов»?

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