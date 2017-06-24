Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Арктика как туристическое направление развита еще довольно слабо. На то есть масса причин: и отсутствие развитого транспортного сообщения, и комфортной туристической инфраструктуры. Решение этих и многих других вопросов требует как средств, так и научных исследований. О проблемах освоения туристического потенциала Арктики пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

(сс) tpsdave Арктика

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что «потенциал развития туризма в Арктике очевиден и еще далеко не реализован», однако сделать Русскую Арктику более доступной — все же реально. Тем более, что это направление было бы востребовано: нашлось бы много желающих поближе узнать культуру и природу этого необычного региона.

Атомные ледоколы, единственно подходящий (помимо вертолета) вид транспорта, которым можно добраться на Северный полюс, есть у России в распоряжении. Путь займет около 12 дней, с заходами в бухты и на архипелаги, полярными шашлыками и купанием в Северно-Ледовитом океане. Программа вполне привлекательная, проблема в цене, потому что начинается она от примерно 1,5 миллионов рублей. Ростуризм сейчас говорит о возможности снижения платы за перевозку пассажиров в арктических водах, что, соответственно, приведет к удешевлению тура. Пока это не произойдет, спрос среди россиян на туры в Арктику останется не высоким.

Какие еще проблемы встречаются на пути развития арктического туризма, читайте здесь: Туризм в русской Арктике: отдыхайте на курортах Заполярного края!

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