Вашингтон, 24 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. 14 июня, в день рождения Дональда Трампа, во время тренировки по бейсболу в штате Вирджиния огнестрельное ранение в бедро получил член Конгресса США, высокопоставленный республиканец Стив Скализ. Учитывая, что Сализ — один из лидеров республиканцев в Конгрессе и личный друг Трампа, покушение выглядит как очередной сигнал о готовности противников президента к самым жестким мерам. Попытка выставить инцидент как «месть сторонников проигравшего выборы кандидата Берни Сандерса» не выдерживает критики, ведь именно сторонники Сандерса составили одну из влиятельных групп по поддержке кандидатуры Трампа.

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Для предотвращения возможности каких-либо договоренностей на уровне президентов РФ и США, американская элита, судя по последним событиям, взялась за перехват управления политическими решениями. Речь идет о принятии нового пакета санкций против России, которые были проведены через палаты парламента, минуя инициативу президента США. Делаются попытки помешать Трампу обойти это решение, если он сочтет новый пакет санкций несоответствующим американским интересам.

Пока же как западные СМИ, так и европейские политики отметили направленность санкций на то, чтобы воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Дело за руководством европейских держав, готовы ли они переходить на американский сжиженный газ, теряя в деньгах и надежности, ради сомнительных идеологических «приобретений».

Подробности читайте в статье: Сломает ли Трампа «глубинное государство»?

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