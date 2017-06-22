Симферополь, 22 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Траурные мероприятия прошли в Крыму 22 июня, в День памяти и скорби. Печальную дату — 76-летие начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов советских граждан — в столице Республики отметили зажжением свечей и возложением венков к мемориалам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы Крыма В Крыму почтили память павших в Великой Отечественной войне

Пресс-служба главы Крыма К Вечному огню возлагали венки и цветы

Основные официальные мероприятия прошли у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата: глава региона Сергей Аксёнов вместе с ветеранами. Представителями общественных организаций возложил цветы к мемориальному комплексу. Затем участники церемонии почтили память павших минутой молчания.

Выступая на митинге, глава Республики подчеркнул: крымские ветераны находятся под постоянной опекой и защитой государства.

«Российская Федерация уделяет нашим ветеранам колоссальное внимание. Практически все ветераны сегодня обеспечены жильём за счёт государства, действует масса льгот. По сравнению с Украиной — земля и небо. Уверен, что вернувшись на историческую Родину, крымские ветераны получили и моральный заряд, и удовлетворение, о которых мечтали всю жизнь. Сегодня ветераны под надёжной защитой государства», — сказал глава Крыма.

Молебны в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, провели митрополит Симферопольский и Крымский владыка Лазарь и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

Пресс-служба МДЦ «Артек» В центре «Артек» дети из 13 стран объединились в минуте молчания

Ещё раньше пресс-служба главы Крыма опубликовало обращение Аксёнова к жителям Республики. В нем, в частности, говорится:

«Это самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Она длилась 1 418 дней и ночей и унесла десятки миллионов жизней. Для нашего народа эта война была справедливой, освободительной, поистине священной. Наши отцы, деды и прадеды сражались за Родину, за родной дом, за свою семью, за право народов нашей страны на жизнь и свободу. Мужество и героизм наших воинов, партизан и подпольщиков, талант полководцев, самоотверженность тружеников тыла предопределили исход битвы с фашизмом».

«Война оставила глубокий след на крымской земле и в памяти крымчан. Города-герои Севастополь и Керчь, город воинской славы Феодосия стали символами стойкости и силы народного духа. Крымская оборонительная и наступательная операции занимают важное место в истории Великой Отечественной. Десятки населённых пунктов полуострова, многие улицы носят имена героев. Фашисты так и не смогли покорить Крым. Крымские партизаны и подпольщики уничтожили почти 30 тысяч солдат и офицеров противника, сотни единиц военной техники, десятки воинских эшелонов врага».

«Сегодня мы вспоминаем всех, кто не дожил до Великой Победы. Мы вспоминаем сотни тысяч мирных крымчан и военнопленных, которых уничтожили нацисты и их пособники. Мы не имеем права забывать об этих чудовищных преступлениях. Они не имеют срока давности, им нет и не может быть прощения и оправдания».

Глава Крыма отметил, что память о войне должна выражаться, прежде всего, в отношении к ветеранам и в сохранении исторического наследия.

«Мы должны жёстко и бескомпромиссно реагировать на любые попытки переписать историю, принизить роль нашей страны в победе над фашизмом, оболгать и замарать подвиг победителей», — сказал Аксенов.

Крым, отметим, в этом году в третий раз принимает участие в благотворительной акции «Красная гвоздика». В ее рамках ветеранам боевых действий оказывается адресная помощь — под девизом: «Я помню погибших героев. Я помогаю живым».

Сегодня же мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби состоялись в библиотеках Симферополя, а также в других крымских городах.

В Международном детском центра «Артек» ровно в 04:00 22 июня, в тот час, когда 76 лет назад нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз, три с половиной тысячи детей и подростков из российских регионов и 13 стран мира объединились в минут молчания в память о тех, кто первым принял на себя удар врага, и тех, кто так и не вернулся с фронтов Великой Отечественной. В предрассветное небо артековцы отпустили белые воздушные шары с чёрными лентами.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Директор «Артека» Алексей Каспржак во время акции процитировал детям отрывок из письма солдата Великой Отечественной войны, поэта Павла Когана, погибшего в возрасте 24 лет в 1942 году от вражеской пули под Новороссийском:

«Я очень люблю жизнь. И если бы мне пришлось умереть, я бы это сделал как должно. В детстве нас учили чувству человеческого достоинства. И мы не можем разучиться. Так же, как мы не можем разучиться дышать».