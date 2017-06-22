Москва, 22 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. «Причиной ограничительных мер стал факт перемаркировки указанным предприятием говядины охлаждённой и попытки поставки запрещённой к ввозу в Россию продукции под видом товара, произведённого в Белоруссии», — говорится в сообщении.

All.biz Говядина

По информации пресс-службы, 20 июня управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на пункте пропуска «Красная Горка» был предотвращён ввоз на территорию России более 5000 килограммов говядины, производителем который было указано ООО «ЭкспортАльфаГрупп».

На продукции было нанесено клеймение госветслужбы Белоруссии, а также нечитаемые оттиски ветеринарных клейм неизвестного происхождения. Кроме этого, было зафиксировано двойное клеймение, срезы и следы зачистки мышечной ткани.

«Указанные факты говорят об очередной попытке ввоза на территорию России нелегальной продукции под видом продукции, произведённой в Республике Беларусь», — подчёркивают в Россельхзнадоре.

Ведомство, как сообщается, обратилось к белорусской стороне с просьбой исключить данное предприятие из реестра предприятий Таможенного союза, имеющих право на поставки в станы ЕАЭС.

Напомним, воспользовавшись санкциями против России, Александр Лукашенко в 2014 году распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под встречное российское эмбарго, — так возник «белорусский продовольственный офшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Помимо этого, белорусские предприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья.

На фоне участившихся случаев пресечения российской стороной попыток контрабанды в начале 2017 года Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в попытках дискредитации белорусских производителей.

Глава республики отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Позднее стало известно, что МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства в связи с предполагаемыми нарушениями статьи 249 УК Белоруссии «Дискредитация деловой репутации конкурента».