Киев, 22 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. По данным военной прокуратуры, порядка 500 украинских военных, ранее принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой, сообщил 22 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на страницах издания «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению Авакова, причиной такого явления стали посттравматический синдром и деструкция, вызванные гибридной войной, которую ведёт Россия против независимой Украины.

Участников карательной операции на юго-востоке Аваков сравнил с советскими ветеранами афганской войны. По его мнению, они так же не смогли найти себя в мирной жизни, становились алкоголиками и наркоманами, склонными к суициду.

По мнению Авакова, преодолеть эту тенденцию можно путём развития различных программ по реабилитации бывших участников боевых действий. Из каких источников должны финансироваться эти программы, украинский министр скромно умолчал.

Напомним, военные действия против населения юго-востока Украины, не признавшего результаты нацистского государственного переворота, Киев ведёт с весны 2014 года, называя карательную операцию против Донбасса «антитеррористической операцией» и «борьбой с российской агрессией».

Жертвами вооруженного конфликта уже стали не менее 10 тысяч человек, а ещё несколько миллионов стали беженцами.