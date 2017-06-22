Екатеринбург, 22 июня, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в День памяти и скорби состоялось открытие музея о Великой Отечественной войне в «Уральском государственном педагогическом университете» (УрГПУ). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Александра Карпушева, пресс-служба УрГПУ Студенческий поисковый отряд Стикс

Александра Карпушева, пресс-служба УрГПУ Капитан в блиндаже

Создатели музея — студенческий поисковый отряд УрГПУ «Стикс». В центре экспозиции — блиндаж времён Великой Отечественной войны в натуральную величину, внутри которого посетители могут увидеть артефакты времён войны. Все они были найдены студентами вуза во время поисковых работ.

Александра Карпушева, пресс-служба УрГПУ Церемония открытия музея

Также в УрГПУ силами студенческого поискового отряда и активистами свердловского отделения «Поисковое движение России» 22 июня была проведена всероссийская акция «Судьба солдата», в ходе которой любой гражданин мог подать заявку, чтобы ему помогли установить, где воевали его родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Екатеринбурга, всероссийская акция «Судьба солдата» проводилась активистами регионального отделения организации «Поисковое движение России» ещё в четырёх городах Свердловской области: Арамиле, Лесном, Новоуральске и Ревде, а также в трёх сёлах. Ещё в 28 населённых пунктах, активисты раздавали жителям информационные листы о том, куда они могут обратиться, чтобы выяснить судьбу своих погибших или пропавших без вести родственников.