Анкара, 22 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. В сирийской провинции Идлиб, которая до сих пор контролируется боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и рядом других группировок, в том числе террористических, могут быть отправлены российские и турецкие войска. Такое заявление сделал сегодня, 22 июня, официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на пресс-конференции.

Минобороны России Сирия

«Военные Турции и России могут быть направлены в Идлиб», — сказал Калын.

Он пояснил, что российские и турецкие военные будут отвечать за безопасность в сирийской провинции Идлиб в рамках договорённости о зонах деэскалации, которые были достигнуты в Астане (Казастан).

По словам Калына, ведутся переговоры о том, сколько военнослужащих нужно отправить в провинцию Идлиб, которую населяет 1 млн человек.

«Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле», — сказал пресс-секретарь президента Турции.

Калын напомнил, что сам механизм отправки войск в Идлиб в рамках действия соглашения о зонах дэескалации был запущен Турцией, Россией и Ираном.

«Была проведена встреча со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Мы все детально обсудили, теперь будут решаться технические вопросы», — пояснил он.

Также Калын рассказал, что в районе Идлиба будут сосредоточены турецкие и российские войска. В районе города Дераа — американские и иорданские силы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3−4 мая в Астане делегации России, Турции и Ирана в ходе консультаций достигли договорённости о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии.