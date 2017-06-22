Луга , Ленинградская область, 22 июня, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Торжественно-траурные мероприятия в 76-ю годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз состоялись 22 июня в Ленинградской области. Центром их проведения стал Лужский район.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Ветераны у монумента «Партизанская слава» в Луге

Этот выбор не случаен: в 1941 году здесь шли тяжелые оборонительные бои, затем район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, но не покорился врагу. В лесах под Лугой развернулось массовое партизанское движение, а сам город получил славу столицы партизанского края.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Цветы в Лужском Доме культуры

В День памяти и скорби губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами, представителями молодежных и общественных организаций принял участие в возложении венков и цветов к мемориалу «Лужский рубеж», памятнику на братской могиле на Лысой горе и мемориальному комплексу «Партизанская слава», посвящённому боевому братству партизан Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Имена павших бойцов увековечены потомками

Александр Дрозденко напомнил, что «героически державшийся лужский оборонительный рубеж позволил на полтора месяца задержать фашистов» и не дал им возможности сходу штурмовать Ленинград, благодаря чему войска Красной Армии смогли подготовиться к длительной защите города на Неве.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Братская могила на Лысой горе

«Луга и ее защитники внесли свой огромный вклад в срыве планов врага, рвавшегося к Ленинграду», — подчеркнул губернатор.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на траурной церемонии в Луге

По завершении торжественно-траурных мероприятий глава Ленинградской области поздравил с 95-летием Героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова, пожелав ему от имени всех жителей региона крепкого здоровья, счастья ему и его семье.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Герой Советского Союза Александр Иванович Семенов

Александр Семенов в годы Великой Отечественной войны героически сражался с врагом в артиллерийских подразделениях, а после войны долгие годы занимался воспитанием подрастающего поколения в спортивно-техническом клубе ДОСААФ в родной Луге.

Валентин Илюшин ИА REGNUM В торжественно-траурных мероприятиях участвовали молодежные активисты

Добавим, что в этом году Ленинградская область отпразднует 90-летие, а город Луга скоро отметит свой 240-й день рождения.