Киев, 22 июня, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко признался, что не знает содержания деятельности экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территории Украины, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишико

«Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили на Украине, потому что он был приглашён для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите: он ничего важного не сделал», — цитирует телеканал сообщение Петра Порошенко.

В чём должна была заключаться помощь Саакашвили и каких результатов ожидал от него Порошенко, не уточняется.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подал в отставку с должности главы Одесской областной государственной администрации в ноябре 2016 года. Пытаясь заниматься самостоятельной политической деятельностью Саакашвили добился некоторой известности. Последним её проявлением стало то, что 19 июня Михаила Саакашвили в городе Кривой Рог на митинге облили зелёнкой и закидали яйцами.

Стоит отметить, что Пётр Порошенко или пока не достиг такого уровня признательности жителей Украины или у них ещё не было возможности её проявить.