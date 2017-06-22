Ташкент, 22 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Встреча с участниками Великой Отечественной войны, посвященная Дню памяти и скорби и прошедшая под лозунгом «22 июня 1941 года глазами участников войны», состоялась в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Бессмертный полк

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены Общественного форума историков России и Узбекистана, представители национальных культурных центров российских соотечественников, действующих в Узбекистане, общественных организаций, педагоги столичных вузов, студенты.

В рамках встречи в Российском центре науки и культуры была развернута фотоэкспозиция «Бессмертный полк» и организована книжная выставка, посвященная произведениям о войне и ее героях.

Присутствующим был продемонстрирован документальный фильм «Бессмертный полк», посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года — это скорбная дата как для народа России, так и Узбекистана, потому что обе страны потеряли в этой войне своих сыновей и дочерей, обе столкнулись со страшным злом — фашизмом, пропагандирующим антисемитизм, славянофобию и расовую ненависть», — отметил в своем выступлении руководитель Российского центра науки и культуры Виктор Шулика.

Помощник военного атташе при посольстве РФ в Ташкенте Дмитрий Колобонов в торжественной обстановке вручил ветеранам медали «Боевое братство».

Участники встречи также почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне Великой Отечественной, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч человек, 640 тысяч были ранены, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.