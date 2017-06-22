Москва, 22 июня, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации в годовщину начала Великой Отечественной войны рассекретило воспоминания советских военачальников, посвященные первым дням война. Более 100 страниц секретных документов опубликованы сегодня, 22 июня, на официальном сайте Минобороны РФ.

На руинах Брестской крепости

Данные документы включают мемуары семи советских полководцев, написанные в 1953 году по просьбе Военно-исторического управления Генерального штаба.

Опросом высшего командного составе Красной армии занималась группа под руководством генерал-полковника Покровского. Эта группа была специально создана в 1952 году для разработки описания Великой Отечественной войны.

Военные эксперты попросили военональников ответить на ряд вопросов, в частности: получали ли войска план обороны, сколько частей было развернуто на границе и привели ли их в боевую готовность 22 июня. Также командующие рассказали о первых сражениях с немецкими войсками.

Стоит отметить, что в документах нет никаких сенсационных данных, которые бы меняли представление о первых днях войны. Все эти данные, так или иначе уже публиковались в специальной военной литературе.

В целом, советские военачальники указывают, что разведданные о подготовке гитлеровской Германии к войне против СССР были, однако верховное командование не считало эти данные достоверными.

Также на поражениях первых дней войны сказалась некоторая беспечность, благодушие и надежды руководства страны и армии на то, что немцы не решаться на серьёзную войну, а ограничатся только провокациями.

Начало войны для Красной армии оказалось неожиданным.