Калуга, 22 июня, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов 22 июня обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий с жителями домов на Площади Победы, 2 и Площади Победы, 10, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов встретился с горожанами

Такие встречи в своем округе калужские депутаты проводят практически еженедельно. Парламентарии считают, что очень важно, чтобы итогом этих встреч стало эффективное выполнение комплекса мероприятий по благоустройству дворов, что, безусловно, значительно улучшает внешний облик территории, всего микрорайона и города. Сами жители отмечают, когда создается комфортная атмосфера на территории проживания — это благотворно сказывается и на отношениях людей друг к другу, к соседям, к окружающим.

По мнению главы Калуги Александра Иванова, назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения города.

«Сегодня мы встретились с жителями, чтобы выявить их конкретные пожелания и реализовать их, — сказал Александр Иванов. — Что касается конкретно этих дворов, здесь мы планируем уже вторую очередь благоустройства — размещение парковочных карманов для автомобилей, асфальтирование дворов. Так же необходимо выявить старые, переросшие и аварийные деревья, которые нуждаются в опиловке. Жители дома по адресу Площадь Победы, дом 2 просили привезти плодородный грунт для того, чтобы устроить клумбы с цветами. Я надеюсь, что этот двор со временем примет участие в конкурсе «Калуга в цвету» и желаю им побед».