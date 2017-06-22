Москва, 22 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Правительство направило в Госдуму законопроект об индексации ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Авторы предлагают установить размер ставок на уровне прогнозируемой инфляции в 4%. Такая мера увеличит бюджет на 56,2 млрд рублей, считают авторы инициативы.

При этом ставки акцизов на 2018−2019 годы правительство предлагает оставить без изменений. Исключение составят ставки акцизов на сигареты и папиросы. На первое полугодие 2018 года их ставка будет равна показателям в 2017 году — 1562 рубля.

«Данная мера приведет к потере доходов федерального бюджета на уровне порядка 12 млрд. рублей в 2018 году», — отмечают авторы инициативы.

Законопроект также предлагает в 2020 году изменить порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Нововведение коснется добычи газа организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями. По словам авторов законопроекта, такие изменения позволят в 2020 году сделать ставку НДПИ выше на 280 рублей за 1 тыс. кубометров. По расчетам правительства, это принесет в бюджет дополнительные 115,2 млрд рублей.

«В связи с недополучением от ПАО «Газпром» дивидендов по итогам 2016 года, ставку НДПИ для вышеуказанных организаций предлагается увеличить таким образом, чтобы получить дополнительно от таких организаций 30 млрд. рублей в 2017 году», — отмечают авторы документа.

Кроме того, правительство также планирует продлить действие повышенной ставки налога при добыче нефти до конца 2020 года. По действующим сегодня нормам, дополнительные 428 рублей за каждую тонну нефти добытчики должны были уплачивать в 2019 году. Авторы инициативы планируют продлить действие ставки еще год. По их словам, такая мера необходима для обеспечения стабильности бюджетной системы. Как указывают авторы законопроекта, дополнительные изъятия в 2020 году достигнут 207,3 млрд. рублей.