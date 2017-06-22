Ростов-на-Дону, 22 июня, 2017, 17:57 — ИА Регнум.

Инспекторы зоопарка Ростова-на-Дону отреагировали на новость о брошенных и погибающих животных, обитающих в заброшенном питомнике Новошахтинска, и выехали на место происшествия. Как заявили заместитель директора Александр Мироненко и главный ветеринарный врач Вячеслав Зинченко, никаких нарушений в зоопарке не обнаружено, а сами животные довольно упитанные, передает ИА REGNUM 22 июня.

Jim Bowen Медвежонок

«Все животные имели соответствующие документы и были привиты. Содержались в нормальных условиях, правильно полиняли и были весьма упитаны. Все это подтверждает тот факт, что за ними всегда производился квалифицированный уход, они находятся в хорошем состоянии», — написала одна из участниц инспекции.

Уточнятся, что владелец зоопарка Николай Гресь открыл в Новошахтинске бесплатный зоопарк для всех желающих в 2004 году, но в 2016 году в условиях кризиса содержать зверинец стало не по карману, работу зоопарка пришлось приостановить. Но владелец животных не предал, некоторых даже приютил у себя дома.

«Опасений в судьбе животных нет. В середине июля все звери будут переданы в надежные руки», — заверили инспекторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе жители Ростовской области забили тревогу и просили неравнодушных граждан спасти от гибели животных разорившегося питомника. По словам очевидцев, брошенными на произвол судьбы оказались бурый мишка, олени, ручная ворона и еноты. Интернет-пользователь выложила подтверждающие фотоснимки, на которых запечатлены бесхозные животные и жуткие условия, в которых они оказались и живут сегодня.

«Животные в полуразрушенных клетках, грязные, в мусоре, в развалинах и реально брошены. Редкие люди приезжают покормить. Эти животные голодные, но ручные. И ворона, и медведь, и еноты, которые рычат и дерутся за хлеб. Может кто-то может помочь убрать территорию, покормить, найти спонсоров чтобы восстановить, может стоит обратить внимание. Животные должны жить, а не мучиться», — бросила клич в социальных сетях жительница Ростовской области.

Но как выяснилось, снимки не соответствуют действительности.