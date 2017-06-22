Радио REGNUM: второй выпуск за 22 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Комитет рекомендовал Госдуме ужесточить наказание за ругань в семьях;
- В России предложено отменить «новогодние каникулы» и ввести новые выходные;
- Таймырские депутаты не хотят отделяться от Красноярского края;
- Недвижимость экс-главы Удмуртии и его родных попала под арест;
- Севастополю не дали денег на дороги, «чтобы не растырили».
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/369