Магас, 22 июня, 2017, 17:43 — ИА Регнум. В громком деле банды педофилов из Ингушетии поставлена точка. Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня, 22 июня, вынес приговор четырем фигурантам дела. Жители Карабулака Абукар Полонкоев, Исраил Дакиев, Алихан Нагоев, Магомед Аушев получили от 8 до 19 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе суда.

Еще один обвиняемый по делу Алихан Оздоев умер от сердечного приступа во время судебного процесса.

Суд установил истину — в течение двух лет, с 2009 — по 2011 годы, преступники неоднократно вывозили семилетнего мальчика по разным адресам и насиловали его, при этом избивая и угрожая пистолетом. Защитить ребенка было некому — он жил с матерью, которая была в разводе с отцом. В результате у мальчика наступило психическое расстройство.

«Осужденные так и не признавали свою вину. Но их влиятельным родственникам не удалось замять дело угрозами и деньгами. Ситуация была так накалена, что правоохранителям пришлось все семью пострадавшего увозить и прятать от расправы», — передает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было раскрыто в августе 2016 года. В ходе следствия было установлено, что педофилы являлись, кроме того, членами незаконного вооруженного формирования.

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Один из них — Абукар Полонкоев — ранее уже был осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима за насильственные действия сексуального характера в отношении этого же мальчика.

В соответствии с приговором срок наказания для него увеличился до 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Нагоев и Дакиев получили 18 лет колонии строгого режима соответственно. Восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначено Аушеву.