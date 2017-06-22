Минск, 22 июня, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Уточняется, что несколько дней назад из КНР вернулись белорусские военнослужащие, обучавшиеся обслуживанию и эксплуатации бронемашин этого типа на заводе в китайском городе Чунцин.

Poly.com.cn Бронеавтомобиль CS/VN3 производства компании Poly Technologies

Китайские бронемашины CS/VN3 предназначены для быстрого развертывания и проведения специальных операций.

В первую очередь, китайская техника пойдёт на оснащение белорусских сил специальных операций. Белорусские военные по условиям китайско-белорусского соглашения должны получить до 30 бронемашин данного типа.

Справка: Плавающий бронеавтомобиль CS/VN3 с колесной формулой 4×4 способен передвигаться по шоссе со скоростью до 100 км/ч. Он оснащен двигателем мощностью 245 л. с.

Бронирование — противопульное и противоосколочное. На китайскую бронемашину можно устанавливать комплекс управляемых противотанковых ракет, 30-мм автоматическую пушку, пулемёты калибра 12,7 и 7,62 мм. Экипаж — от двух до трёх человек, десантное отделение вмещает от трёх до четырех бойцов.

Ранее Китай уже передал Белоруссии автомобили FAW HongQi и DongFeng Mengshi EQ2050.