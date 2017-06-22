Чебоксары, 22 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 22 июня, руководителям правоохранительных структур был представлен новый прокурор Чувашской Республики Василий Пословский, который ранее возглавлял прокуратуру Адыгеи. Для этого в регион прибыл заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, который призвал коллегу «привнести новые моменты и сохранить традиции» работы «легендарного краснознамённого коллектива», со своей стороны пообещав оказывать «пристальное внимание». Также он обозначил ряд задач с учётом предстоящих выборов, когда в стране накаляются «политические страсти», а обстановка в мире остаётся тревожной. Василий Пословский пообещал, что совместно «постараемся сделать так, чтобы комфортнее жилось населению», и заверил журналистов, что «практически владею всей ситуацией» в республике, а оценка кадрового состава прокуратуры «уже началась», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Прокурор Чувашии будет работать «без перегибов»

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Представление нового прокурора Чувашии Василия Пословского, ранее работавшего в органах прокуратуры Адыгеи и Тульской области, прошло в рабочей обстановке с участием представителей всех правоохранительных структур республики и заняло менее 30 минут. Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что «это профессионал, человек опытный», который «зарекомендовал себя положительно». И призвал нового прокурора Чувашии «привнести новые моменты, сохранить традиции этого, не побоюсь слова, легендарного краснознамённого коллектива».

«Народ здесь работящий, грамотный, ответственный, неравнодушный… И город, и республика очень красивые, ухоженные, удобны для проживания. Но надо сделать, чтобы всё это было безопасно, чтобы это было ещё более комфортно. Поэтому я хочу вам пожелать успехов. Будем помогать, подсказывать, корректировать, где надо, потому что у нас должность такая. И вообще для меня этот регион, как вы уже успели заметить, непростой — это моя вторая родина, здесь я становился как прокурор региона (в 2000—2004 годы работал прокурором Чувашии, ИА REGNUM). Поэтому буду оказывать пристальное внимание», — пообещал, улыбнувшись, Сергей Зайцев.

В свою очередь, Василий Пословский заверил замгенпрокурора, что «постараемся сделать так, чтобы комфортнее жилось населению», чтобы «обязательно кадры сохранялись и были ещё лучше». Обращаясь к коллективу прокуратуры, он публично дал первое поручение: посмотреть «ещё раз предварительные результаты» по итогам полугодия и «учесть, что нужно сделать на ближайшее время». Общаясь с журналистами, он пояснил, что это позволит «не только ознакомиться с характеризующими данными, результатами работы».

«Когда я говорил о том, что сейчас нужно проанализировать работу, я, конечно, имел в виду, что и каждый должен проанализировать результаты своей работы, свой вклады в укрепление законности на территории республики. А мы потом это сделаем при подведении итогов полугодия и будем делать уже определённые выводы, кто на что способен, кто во что горазд, кто чему соответствует», — сказал Василий Пословский, подчеркнув, что «оценка уже началась».

Прокурор Чувашии также заверил, что владеет «всей ситуацией», которая касается резонансных дел в регионе.

«В том числе с помощью средств массовой информации… Вы объективно, нужно отдать должное, очень многие процессы, которые проходят в республике, освещаете. Потом сверяю это, выясняю подетально», — сказал, в частности, Пословский, отметив, что будет изучать материалы дел, затем даст соответствующие поручения: «Повникаем, посмотрим, что там… И уже дальше дадим правовую оценку без перегибов, как я делал везде и всегда».

Пользуясь «тем, что здесь всё руководство, кроме главы республики, присутствует», замгенпрокурора обозначил ряд болевых для всей страны точек.

«Год непростой. Мы втягиваемся, так скажем, в выборы потихонечку. Всё обостряется: и политические страсти, и обстановка в стране. Поэтому — полная мобилизация, никакого расслабления быть не должно. И оперативную обстановку надо удержать, у вас есть здесь неплохие заделы», — отметил Сергей Зайцев, высоко отметив, в частности, работу силовых структур по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Он также призвал усилить работу по «традиционным нашим направлениям» — социальному блоку: своевременной выплате зарплаты, безработице, проблемам «ЖКХ особенно». Зайцев напомнил, что недавняя прямая линия с президентом Владимиром Путины показала, «как живёт наше население, проблем много».

«Не дай Бог вам пройти мимо конкретного человека, который нуждается в государственной помощи, защите. Это и аварийное жильё, тем более у нас сейчас переселение заканчивается. Были претензии к вам, отставание от графика было очень серьёзное. Посмотрите вопросы благоустройства, здесь я всегда приводил в качестве примера Чебоксары — и в округе (в Приволжском федеральном округе), и в Питере», — признался Сергей Зайцев.

Он также выделил проблемы дольщиков, подчеркнув, что «ни одного обманутого дольщика не должно быть». Но «если есть проблема, то мы должны знать — какая там перспектива, почему так сложилось, кто виноват и что делать». «Архиважные», по мнению Зайцева, вопросы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности: «Статистика статистикой, но реальное положение вещей — возможность открыть бизнес, защитить и развить бизнес — не всегда совпадает с нашими, так скажем, оценками. Поэтому надо слышать бизнес, идти навстречу. Прокуроры, в общем-то, получили полный алгоритм действий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особое внимание замгенпрокурора обратил на вопросы противодействия экстремизму и терроризму, сохранению межнационального мира, управлению миграционными потоками.

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«К сожалению, коррупция, попустительство, безответственность, бесконтрольность приводят к тому, что огромное количество людей занимается не тем, для чего они сюда приехали — встают на путь криминала. Где-то порядка 1 тыс. человек за прошлый год привлекли к уголовной ответственности по округу (Приволжскому федеральному округу) из так называемых молодых граждан России. Представляете? С лёгкостью получают гражданство, встают на путь преступления. И это не просто какие-то «гражданки» (гражданские дела), а всё, что угодно, — вплоть до убийства. Зачем нам такие граждане? Почему они стали этими гражданами? Почему не изучили, почему не остановили? Интернет открываешь — там предлагают товары вплоть до продажи паспортов граждан России, такса есть, всё установлено. Всё это надо видеть, пресекать, выявлять и останавливать», — подчеркнул Сергей Зайцев, высказав мнение, что «в целом, конечно, обстановка очень напряжённая», «поэтому никакого повода для расслабления нет».