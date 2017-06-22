Москва, 22 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Ситуация вокруг временной блокировки Google свидетельствует о том, что в российском правовом поле нет неприкасаемых и даже крупные интернет-игроки не должны злоупотреблять своим положением, взаимодействуя с сайтами, осуществляющими противозаконную деятельность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по инфрмполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Keng Susumpow Офис Google

«Резонанс, вызванный этим событием, еще раз говорит о том, насколько чувствительной является тема для граждан и СМИ. Это должно стать предостережением для интернет-компаний и заставить их в будущем более ответственно выбирать себе партнеров», — считает парламентарий.

Произошедшее является ярким примером, доказывающим своевременность предложения главы Роскомнадзора Александра Жарова о создании на площадке профильного комитета рабочей группы, которая будет заниматься вопросами правоприменения в сфере противодействия противоправному контенту, указал он.

Московский интернет-провайдер «Авакс» заблокировал google.ru. С одной из страниц на сайте google.ru осуществлялся редирект — перенаправление на сайт букмекерской конторы, который был ранее заблокирован. После выполнения требований Роскомнадзор исключил Google из реестра запрещенных сайтов.