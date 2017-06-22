Блокировка Google будет предостережением для интернет-компаний — Левин
Москва, 22 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Ситуация вокруг временной блокировки Google свидетельствует о том, что в российском правовом поле нет неприкасаемых и даже крупные интернет-игроки не должны злоупотреблять своим положением, взаимодействуя с сайтами, осуществляющими противозаконную деятельность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по инфрмполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).
«Резонанс, вызванный этим событием, еще раз говорит о том, насколько чувствительной является тема для граждан и СМИ. Это должно стать предостережением для интернет-компаний и заставить их в будущем более ответственно выбирать себе партнеров», — считает парламентарий.
Произошедшее является ярким примером, доказывающим своевременность предложения главы Роскомнадзора Александра Жарова о создании на площадке профильного комитета рабочей группы, которая будет заниматься вопросами правоприменения в сфере противодействия противоправному контенту, указал он.
Московский интернет-провайдер «Авакс» заблокировал google.ru. С одной из страниц на сайте google.ru осуществлялся редирект — перенаправление на сайт букмекерской конторы, который был ранее заблокирован. После выполнения требований Роскомнадзор исключил Google из реестра запрещенных сайтов.