Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Руководителям туротраслей и бизнесу Китая в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань» представили туристский потенциал Бурятии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 июня, сообщили в республиканском правительстве.

Egov-buryatia.ru Врио главы Бурятии Алексей Цыденов представил гостям из Китая и Монголии туристский потенциал республики

В рамках мероприятия в «Байкальской гавани» заложили памятный камень как символ крепости отношений руководителей туротраслей России, Китая и Монголии. В церемонии закладки камня принял участие врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

«Здесь будут миллионы гостей. Мы находимся в ОЭЗ «Байкальская гавань», где уже реализуются проекты по строительству гостиниц, созданию отдельных туристических продуктов», — сказал руководитель республики.

По словам Алексея Цыденова, 22 июня он провёл переговоры с инвестором, который реализует проект по строительству инфраструктуры.

«Уверен, что в ближайшем времени здесь будет не ровная площадка, а современные туркомплексы. В Бурятии количество гостей будет исчисляться многими миллионами», — резюмировал врио главы региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 21−23 июня проходит Второе совещание руководителей туристской отрасли России, КНР и Монголии. В мероприятиях принимают участие врио главы региона Алексей Цыденов, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель Государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао, государственный секретарь министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидийн Цэнгэл.

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Напомним, в июне 2017 года стало известно, что министерство экономического развития РФ передало управление особой экономической зоной «Байкальская гавань» правительству Бурятии. Соответствующее соглашение подписали врио главы Бурятии Алексей Цыденов и замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский. Согласно документу, власти Бурятии должны ежегодно направлять в адрес министерства отчет о результатах функционирования ОЭЗ.

Цыденов заверил, что «инвесторы очень заинтересованы в ОЭЗ» и намерены реализовывать свои проекты уже в нынешнем сезоне.

По последним данным, инвестиции в ОЭЗ «Байкальская гавань» составили уже около 5 млрд рублей. Из них более 3 млрд рублей выделено из федерального бюджета; 1,7 млрд — из регионального. Сумма внебюджетных инвестиций составила около 160 млн рублей.

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