Санкт-Петербург, 11 июля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. 28 июня делегаты Всероссийского профсоюза паровозных бригад подали министру путей сообщения докладную записку:

У магазина

«Рассмотрение экономических требований профсоюза паровозных бригад в трудовой комиссии закончено… Считаясь с финансовым положением страны и военным временем, мы пошли на многие уступки: рабочий день нормировали 9 часами… Переработанные часы согласились оплачивать в полуторном размере вместо двойного. Обмундирование и квартирное довольствие откладывается…

Обращаемся к вам и просим как можно скорее провести в жизнь рассмотренные экономические требования… Срочного разрешения насущных вопросов требует неспокойное положение на местах…

Последний раз заявляем: терпению бывает предел. Жить в таком положении дольше нет сил; каждый агент паровозного персонала сознательно говорит: «Хуже создавшегося положения быть не может…»

Бесконечное призывание нас к гражданскому долгу, к голодному воздержанию, при двойной затрате сил — не должно иметь места».

Последним сроком выжидания ответа союз назначил 12 июля.

Временное правительство для переустройства армии на демократических началах постановило учредить при каждом главнокомандующем должность военного комиссара, назначаемого правительством по соглашению с Верховным главнокомандующим. Эти комиссары, руководствуясь указаниями военного министра, единообразно разрешают политические вопросы, содействуя согласованной работе армейских комиссаров.

Временное правительство постановило в целях спешной разгрузки Петрограда и Москвы образовать там комиссию о дезертирах, переосвидетельствованию белобилетников (негодных по состоянию здоровья) и проверку отсрочек.

Временное правительство по просьбе США командировало туда специальную морскую миссию в составе вице-адмирала Колчака и трех офицеров для сообщения флоту республики данных опыта по ведению морской войны.

Временное правительство утвердило особое Совещание по топливу в качестве высшего государственного учреждения. Никакое правительственное место или лицо не может ему давать предписаний или требовать от него отчета. Председателем его является министр торговли и промышленности. На местах организуются районные совещания по топливу во главе с районными уполномоченными, назначаемыми председателем Особого Совещания по топливу из числа кандидатов, избранных районными совещаниями. Совещание собирается не реже как раз в два месяца. Для ведения текущих дел выбирается бюро из шести человек.

Временное правительство постановило приостановить производство дел по составлению, утверждению и выдаче удостоверительных актов на подворные участки в обществах, не производивших общих переделов и с коренным подворным владением, на усадебные участки в обществах с общинным землевладением; по укреплению, по требованиям отдельных домохозяев, в их собственность участков общинной земли и т. д. Этим же постановлением упраздняются губернские и уездные землеустроительные комиссии, и их дела передаются в уездные и губернских земельные комитеты.

Неизвестный художник, серия открыток «Типы горожан». Землекоп

Главному уполномоченному по Донецкому топливу Временным правительством предоставляется право выдавать владельцам угольных и антрацитных копей Донбасса, коим угрожает приостановка работ по добыче угля и антрацита из-за недостатка оборотных средств, краткосрочную ссуду.

«Русские ведомости» пишут, что к Временному правительству поступило заявление бывшего императора и его семьи о желании приобрести ими из личных средств «займа свободы». Размер подписки будет стоять в зависимости от того, будет ли казна давать деньги на содержание членам царской семьи.

«Правда» по этому поводу печатает фельетон-стихи Демьяна Бедного:

«Как бы, братцы, ни было, —

К оборонцам прибыло:

Царь с царицею вдвоем

Подписались на заем!»

Под председательством Родзянко состоялось частное совещание членов Госдумы. Бубликов подверг резкой критике циркуляр министра путей сообщения о нравах железнодорожных служащих. Львов жестоко обрушился на деревню; по его мнению, там нет никакой власти, нет суда, нет управления: сельские сходы все превратили в хаос и беспорядок. Всю «анархию» докладчик относит на счет Временного правительства, которое, по его мнению, находится в состоянии паралича.

Родзянко выступил против закона «о воспрещении сделок на землю».

«Необходимо, чтобы Временный Комитет Госдумы обдумал, как предотвратить введение в жизнь такого закона, гибельного не только для частного землевладения, но и для государства».

На заседании Бюро ВЦИК принят проект о комиссарах фронта, по которому они должны быть осведомлены о подготовке и ходе операций, имеют право делать представление главнокомандующему фронтом о немедленном смещении лиц командного состава, вплоть до командующих армиями. Комиссары фронта и армии образуют в пределах каждого фронта общую коллегию. Назначение комиссаров фронта происходит по соглашению Временного правительства и ВЦИК. В качестве фронтовых комиссаров на западном и северном фронтах ВЦИК утвердил Станкевича и Толстова.

Принят проект Центрального Комитета всероссийского военного флота. Комитет является высшей объединяющей инстанцией для ЦК Балтийского, Черноморского, Беломорского и Сибирского флотов. Комитет выбирается на местах общим, прямым, равным и тайным голосованием в числе 40 человек и находится при ВЦИК.

Заслушивается ходатайство инициативной группы, образованной на Выборгской стороне из представителей девяти заводов, о содействии ЦК по передаче рабочим Выборгского района для нужд местных рабочих организаций дачи Дурново с прилегающим садом и о принятии мер к приостановлению распоряжений Временного правительства о переводе туда инвалидов. Бюро постановило поддержать перед правительством это ходатайство.

Дача Дурново. Интерьер

Делегировано 15 членов ВЦИК в ряд губерний, главным образом в северо-западные, для противодействия антисемитской агитации.

«Заслушав заявление депутатов Юрьевского И. К. о волнениях в Юрьеве, вызванных призывом туда войск по телеграмме местного комиссара, городского головы и начальника милиции, заключавшей в себе ложные факты, порочащие как местный И. К., так и местную воинскую часть, допустивших якобы самочинные обыски и расправу над частными лицами, и о мерах, принятых по этому поводу Юрьевским И. К-м, Бюро Ц. К. постановило:

а) признать действия Юрьевского К-та правильными и лояльными по отношению к Временному правительству и Всероссийскому Съезду, б) предложить Временному правительству принять срочные меры к устранению названных должностных лиц с привлечением их к законной ответственности».

Весь день до 12 часов ночи по распоряжению центральной продовольственной управы и с согласия Исполкома Петросовета воинскими патрулями производились обыски в магазинах и на складах всех районов Петрограда. Обысками руководили члены местных продовольственных управ. Цель обысков выяснить, насколько верны те сведения, которые были представлены торговцами ко дню продовольственной переписи, состоявшейся 21 июня. Кроме того, волновалось население. Результаты обысков оказались весьма внушительными. Обнаружены большие запасы муки, крупы и т. д.

В «Известиях» печатается воззвание от Съезда Советов с призывом подписываться на заем свободы.

Керенский поехал в Молодечно (город в Минской области). По дороге ему доложили, что некоторые полки выразили недоверие правительству и категорически отказываются принимать участие в наступлении. В Молодечно Керенский принимал участие в собрании армейских, корпусных и дивизионных комитетов. Здесь он произнес речь с призывом к наступлению и с требованием «убрать тех, которые желают идти назад».

В «Известиях» печатается воззвание от Исполкома Юго-Западного фронта ко всем запасным частям.

«Сейчас необходим усиленный приток пополнений. Этот приток давно уже ослабел, почти прекратился. Нам говорят, что многие запасные части отказываются идти на фронт, отказываются посылать маршевые роты. Мы знаем, что нередко вместо маршевой роты к нам доходит лишь десяток-другой солдат…»

И далее воззвание призывает идти на фронт, в пополнения.

Российские войска заняли город Калуш (Ивано-Франковская область, крайний запад современной Украины).

Юго-Западный фронт. 1917

Состоялось соединенное заседание президиумов союза офицеров армии и флота и военной лиги. Постановлено вести дальнейшую работу обоих союзов в полном контакте.

Женский батальон смерти Бочкаревой прибыл на фронт и зачислен в боевую часть.

На дачу Дурново прибыли двое уполномоченных по устройству там лазарета эвакуированных воинов, но находившиеся в ней вооруженные анархисты их не допустили, заявив, что не позволят воспользоваться дачей для каких бы то ни было целей без разрешения рабочих девяти заводов Выборгской стороны, которые взяли дачу под свою защиту. На даче вместо анархического вывешен аншлаг: «Клуб рабочих и солдат».

«Правда» пишет:

«Еще недавно предприниматели текстильной промышленности задумали массовый локаут, который захватил бы до 13 губерний. Пока он не удался».

В Москве забастовали рабочие металлического завода «Гном и Ром»; завод производит моторы и части аэропланов.

Забастовка на Финляндской железной дороге прекращена под давлением финляндского центра профсоюзов.

В финляндский сейм внесен законопроект о верховных правах сейма. Он предоставляет ему полноту власти и все дела, кроме вопросов внешней политики и военного законодательства. Сейм себя созывает и распускает. После заседания, длившегося всю ночь, законопроект принят.

В Гельсингфорс приехала делегация ВЦИК в составе Чхеидзе, Дана, Либера и Авксентьева. Они отправились на общее заседание всей социал-демократической фракции сейма.

Поддерживая сущность законопроекта о новом государственном устройстве Финляндии, делегация настаивала на том, чтобы акт этот был издан Временным правительством, а не финляндским сеймом, а также на том, чтобы в законопроекте было упомянуто, что окончательное разрешение финляндского вопроса предоставляется Всероссийскому Учредительному собранию, но соглашению с финнами. Финны заявили, что считают невозможным делать какие-либо исправления в своем законопроекте или принять предлагаемый способ издания, и лишь согласились на то, что Временное правительство должно предупредить появление финляндского законопроекта, опубликовав само подобный законопроект.

Митинг в Финляндии

В Киев приехали Терещенко и Церетели. В течение дня они имели частное совещание с президиумами Исполнительных комитетов Совета, общественных организаций и коалиционного студенчества.

Всероссийской конференцией профсоюзов принимаются в окончательной редакции резолюции по всем докладам, бывшим на Съезде. Заслушиваются заключительные речи трех докладчиков о «контроле над производством и распределением».

«Правда» пишет:

«Последним в порядке дня конференции профсоюзов стоял доклад т. Зиновьева о взаимоотношениях между партией и профсоюзами. Но к моменту доклада Зиновьев не смог прийти. Доклад по соглашению был снят с порядка дня, но большевики решили огласить по докладу проект резолюции. Под проектом подписались почти все члены группы интернационалистов, но Рязанову, который хотел ее огласить, «большинство» Съезда этого не разрешило».

«Правда» печатает призыв ЦК большевиков ко всем сочувствующим назначить день сборов и провести его в пользу партии.

«Вестник Временного правительства» печатает курс иностранной валюты: фунт стерлингов 160 р., франк 59 р., доллар 336 р., иена 174 руб.

В Стокгольме русская делегация совещалась с представителями германской независимой социал-демократической партии и с австрийской и венгерской партиями социал-демократов. Все эти партии согласны с русской платформой.

Справка ИА REGNUM

Мария Бочкарева — создательница первого в России женского батальона, одна из первых женщин-офицеров. Следовала за мужем, разбойником-рецидивистом, в несколько ссылок (Сибирь, таёжный поселок Амга). С началом Первой мировой войны пошла на фронт, где была принята в солдаты после удачного прошения Николаю II. За боевую отвагу получила Георгиевский крест. По предложению Керенского возглавила женский батальон смерти. Однако из-за жестокого обращения с подчиненными большая часть батальона была выведена в отдельное особое соединение.