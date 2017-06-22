Калуга, 22 июня, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Отстранение от занятий сроком до трёх дней, а также строгий выговор и публичное извинение за проступки — это далеко не полный печень дисциплинарных взысканий, которые могут быть наложены на школьников в рамках Положений «О наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся», которые обнаружила прокурорская проверка в 14 школах Боровского района Калужской области. Об этом 22 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Боровского района Марина Изотенкова.

Владислав Осипов ИА REGNUM

По её словам, в положениях наделялись правом наложения дисциплинарных взысканий на учащихся не только директора школ, но и другие сотрудники образовательных учреждений. При этом в документе отсутствуют сведения о сроках действия дисциплинарных взысканий и порядке их обжалования.

«Эти положения противоречат требованиям законодательства об образовании, так как ни федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ни приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» наказания такого рода не предусмотрены», — заявила Изотенкова.

По требованию прокуратуры Положения муниципальных образовательных учреждений района о наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся приведены в соответствие с требованиями закона об образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, по материалам координационного совещания руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных структур, в калужском регионе были обнаружены локальные нормативные акты, которые содержали недопустимые нормы в области образования.

«Продолжает иметь место осуществление образовательной деятельности без лицензии. Практически во всех школах требуется ремонт столовых, классов, санузлов и спортзалов. Много нарушений при организации питании детей», — подчеркнул прокурор Калужской области Александр Гулягин.