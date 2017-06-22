Москва, 22 июня, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Российская наука должна помочь развитию экономики страны и достижению технологического лидерства, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Советский плакат «Достижения науки — производству!». 1971

По мнению российского президента, отечественная наука должна обеспечить развитие экономики страны до уровня одного из лидеров проходящей технологической революции.

В новый мировой технологический уклад Россия должна войти в качестве одного из лидеров и у современной российской науки такие шансы есть, подчеркнул Владимир Путин.

Эту задачу надо выполнить, несмотря на масштабные потери, понесённые российской наукой в 1990-е и в начале 2000-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2017 года глава российского государства напомнил академикам РАН, что в декабре 2016 года была принята Стратегия научно-технологического развития России.