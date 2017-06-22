Москва, 22 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Цены на нефть 22 июня во второй половине дня активно растут. Здесь наблюдается такая же коррекция после масштабных движений, что и в валяном сегменте, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Нефтяная вышка в Персии. 1909

Баррель североморского сорта Brent торгуется по $4514 (+0,7%) после обновления локальных минимумов минувшим вечером. За «бочку» легкой нефти WTI на рынке дают $42,73 (+0,4%), привел цифры Бодрова.

По ее мнению, «в котировках уже учтен эффект опубликованных накануне статданных Минэнерго США, в которых заметно снижение запасов нефти и одновременный рост добычи нефти и запасов дистиллятов».

«Не стоит принимать коррекционный отскок вверх за полноценный разворот тренда. Для сектора черного золота за последние недели скопилось слишком много сильных негативных катализаторов, которые не позволят «быкам» поднять голову выше, чем это можно сделать в пределах коррекций», — пояснила Бодрова.

«В этом свете диапазон $42−43 для барреля Brent остается вероятным, но реализация этого сценария временно откладывается», — полагает эксперт.

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