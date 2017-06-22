Москва, 22 июня, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Российский рубль 22 июня днем динамично восстанавливает позиции в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM

«На валютной площадке и сырьевом рынке идет обычный коррекционный отскок, который сокращает объем эмоциональных позиций и выравнивает расстановку сил в активах. Этого и следовало ожидать после феноменально энергичной первой половины этой недели», — пояснила эксперт.

По ее мнению, «текущая коррекция в рублевых парах не отменяет дальнейших перспектив ослабления рубля, но ставит их на паузу».

«В российском Минпромторге уже оценили эффект падения рубля на Московской бирже на этой неделе, подчеркнув, что ослабление национальной валюты поможет экономике страны», — сказала Бодрова.

«По мнению главы ведомства Мантурова, экономической системе нужен курс доллара в пределах 58−62 руб. в среднесрочной перспективе, чтобы способствовать реализации проектов импортозамещения», — отметила эксперт.

Добавим, 22 июня за доллар США дают 59,76 рубля (-0,9%). Евро торгуется по 66,67 рубля (-1,0%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 23 июня, составляют 60,14 рубля за американскую валюту и 67,14 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 14 и 35 копеек соответственно.

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