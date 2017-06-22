Калуга, 22 июня, 2017, 17:06 — ИА Регнум. «Фильм добротный, высокопрофессиональный, потому что Оливер Стоун — оскароносный режиссер, три его картины удостаивались высшей американской награды. Все сделано профессионально, — заявил Николай Баранский. — Что мне не понравилось: для российского зрителя этот фильм не откровение, потому что мы знаем президента, он выступает на прямых линиях. Фильм и делался с одной единственной целью — познакомить американскую публику, эту цель он выполнил».

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин и Оливер Стоун

Художественным достоинством фильма он назвал голливудский размах, с которым проходила съемка.

«Голливуд любит поражать воображение: конюшня с породистыми скакунами, роскошные интерьеры кремля, все сделано для того, чтобы произвести должное впечатление», — отметил академик.

По его мнению, Владимиру Путину было легко работать с американским режиссером, так как оба являются носителями яркого выраженного мужского начала.

«Оливер Стоун — настоящий мужик, что редкость среди голливудских режиссеров. Он так же, как Путин, подвержен мачизму, поэтому я думаю, они нашли общий язык», — подчеркнул Баранский.

Отметим, в ряде американских и западноевропейских СМИ подвергли фильм критике, так как сочли его субъективным, обвинив Стоуна в излишней симпатии к российскому президенту. По словам Баранского, режиссер задавал Владимиру Путину и неприятные вопросы, так как американской публике нужно, чтобы ей щекотали нервы. Он объясняет подобную критику предвзятостью со стороны зарубежной прессы.

«Для американских массмедиа и западной прессы всё, что не в мейнстриме негативного отношения к России, — субъективно и предвзято. Все, что в мейнстриме антирусских настроений, — то почему-то объективно, хотя часто бездоказательно. Я сторонник аргументированной журналистики, а не журналистики, в которой отсутствует логика, а только придумывают всякие страшилки, и потом на основе этих страшилок ведутся кампании в прессе. Так работать нельзя. Раньше, когда я бывал в Америке, американская пресса отличалась большей объективностью и меньшей предвзятостью. Поэтому если они обращают такие претензии к Оливеру Стоуну, я советую им посмотреться в зеркало», — заключил академик.

Напомним, показ четырех-серийного документального фильма о Владимире Путине проходит на Первом канале. Первая серия была показана19 июня, завершающую часть можно будет увидеть сегодня, 22 июня.