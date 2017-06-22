Польша надругалась над памятью своих защитников — Слуцкий
Москва, 22 июня, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Закон Сейма Польши о сносе памятников в честь Красной армии — это очередное свидетельство оголтелой русофобской политики, которая стала характерной для большинства в польском Сейме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Принятое решение по сути надругательство над памятью защитников, тех советских людей, которые защищали Польшу от немецко-фашистских полчищ. Просто не хочется говорить. В день памяти и скорби это особенно кощунственно. Особенно неподобающе выносить такие решения, когда в России чтят память миллионов, отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы», — сказал Слуцкий.
Закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны, принят польским Сеймом. Согласно поправкам к закону о декоммунизации, сносу подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». По данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов. Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.