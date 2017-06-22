Москва, 22 июня, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Закон Сейма Польши о сносе памятников в честь Красной армии — это очередное свидетельство оголтелой русофобской политики, которая стала характерной для большинства в польском Сейме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Жители Варшавы и бойцы Красной Армии. 1945

«Принятое решение по сути надругательство над памятью защитников, тех советских людей, которые защищали Польшу от немецко-фашистских полчищ. Просто не хочется говорить. В день памяти и скорби это особенно кощунственно. Особенно неподобающе выносить такие решения, когда в России чтят память миллионов, отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы», — сказал Слуцкий.

Закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны, принят польским Сеймом. Согласно поправкам к закону о декоммунизации, сносу подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». По данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов. Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.