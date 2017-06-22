Воронеж, 22 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Акция «Мы помним» прошла в Воронеже на площади Победы, у Музея-диорамы, на Чижовском плацдарме и у памятника Славы 22 июня, в День памяти и скорби. На Чижовском плацдарме к Могиле Неизвестного Солдата цветы возложил мэр города Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Общегородская акция «Мы помним»

Анна Кумицкая ИА REGNUM Дети приняли участие в митинге

У памятника Славы в Воронеже — одно из массовых воинских захоронений. Также здесь находится могила Героя Советского союза, генерал-майора Александра Лизюкова. Участники акции начали приходить сюда примерно в 11:00. Большинство — дети и молодые люди, все они пришли с цветами. Несмотря на то, что среди цветов преобладали красные гвоздики, немало было и ромашек, купленных у бабушек, которые торгуют цветами на остановке.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ветеран

Митинг начался в 11:30 с минуты молчания. Затем участников акции приветствовали выступающие, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов Коминтерновского района Митрофан Москалев.

Когда началась война, Митрофану Федоровичу было 11 лет. Он чудом выжил во время бомбардировки фашистами города 13 июня 1942 года — тогда в саду Пионеров погибли более 300 детей. Во время войны, будучи подростком, он вместе со всеми помогал тушить зажигательные бомбы, а после участвовал в разминировании города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Женщина у мемориала

«С того дня, когда вероломно и без объявления войны фашисты напали на нашу родину, прошло 76 лет. Эта война унесла жизни почти 27 млн наших соотечественников. Но до сего времени они еще показывают, что они живы, хотя лежат в земле и их постепенно находят и перезахоранивают. Наш Воронеж воевал, только за город погибло более 100 тысяч человек. Воронеж был почти полностью разрушен. Но Воронеж не сдавался. С первых дней здесь производили «Катюшу», ИЛ-2, бронемашины. Радиостанция выпускала сигнал для всех родов войск», — рассказал Митрофан Федорович.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Солдаты готовятся пройти строевым шагом

После выступлений собравшиеся выпустили в яркое синее небо белые воздушные шары и возложили цветы к монументу. Затем учителя провели для школьников уроки мужества, на которых рассказали о братской могиле и событиях, которые произошли 22 июня 1941 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Во время акции «Мы помним» школьники выпустили в небо белые шары

У Музея-диорамы собрались воспитанники летних лагерей Левобережного района. На торжественном мероприятии присутствовали члены организации ветеранов Кремлёвского полка и участники Великой Отечественной войны, которые выступили с напутственными словами.

Марина Каширская ИА REGNUM Почетные гости церемонии

Председатель региональной общественной организации ветеранов Кремлёвского/Президентского полка «Союз Кремлёвцев» Павел Махиня зачитал наказ Героев Советского Союза, в котором говорилось о необходимости помнить историческое победное прошлое Родины, чтить светлую память солдат Великой Победы, ухаживать за памятниками и могилами погибших, а также о необходимости беречь спасенный мир.

Марина Каширская ИА REGNUM Белые шары

Участник Великой Отечественной войны Иван Куручев поделился с ребятами воспоминаниями и пожелал им любить свою страну, гордиться ее подвигами и никогда не забывать те страшные годы.

Марина Каширская ИА REGNUM Возложение цветов к Братской могиле

После того, как в небо отпустили белые шары, для школьников сотрудники музея провели уроки мужества.

Марина Каширская ИА REGNUM Стела «Воронеж — город воинской славы»

Напомним, мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, в Воронеже начались с общенародной акции «Свеча памяти» 22 июня. В 04:00 на площади Победы волонтеры, студенты, курсанты и просто воронежцы, пришедшие почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, зажгли свечи.

Марина Каширская ИА REGNUM У Вечного огня

Именно в это время 76 лет назад стало известно о нападении Германии на СССР.